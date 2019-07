Ecuadorinmediato impide archivo de causa contra Mauricio Rodas porque argumenta "No pagué la multa" (DOCUMENTOS)

Documentos

Descubrimos el pago de multa por US$ 3.400 dólares que fue impuesta por SUPERCOM, y que hoy no se quiere reconocer Un intento fraudulento de parte del exalcalde de Quito, Mauricio Rodas, por el ataque a la libertad de expresión contra Ecuadorinmediato, y que busca que se archive la causa en el Tribunal Contencioso Administrativo, fue rechazado por nuestro Sistema Informativo, ya que el argumento de Rodas,ante la desaparición de la SUPERCOM que le sancionó con una multa, que ahora aduce no haber pagado nunca, ha sido descubierto en el juicio hallándose el pago de tal sanción , con lo que el proceso debe seguir y castigar este caso que nos afectó gravemente.