Vicepresidente Sonnenholzner: "Si usted es antiminero no use celular, no vea televisión, no use telecomunicaciones" (VIDEO)

El vicepresidente de la República llamó a no politizar el tema minero y a actuar con coherencia Se trabaja en una minería que respeta el ambiente. Esa fue la aclaración que realizó el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, respecto a la radicalización de grupos que se oponen a la minería. El segundo mandatario llamó a que estas personas actúen con coherencia y que dejen de usar todos los aparatos electrónicos que contienen minerales.

El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, fue crítico al referirse a ciertos grupos “radicales” que se oponen a la minería en el país. Al respecto llamó a no politizar el tema y ser coherentes.

“Como el que dice ser vegetariano y no come carne, si usted es antiminero no use celular, no vea televisión, no use telecomunicaciones. Todo es cobre, todo es plata, todo lo que hacemos, inclusive, nuestros modelos de actualización para salir del consumo de combustibles fósiles incluyen productos que son derivados de la minería, paneles solares, vehículos eléctricos”, dijo el vicepresidente.

Sonnenholzner habló de seguir una ruta de prosperidad pero siempre respetando al medio ambiente y en esa línea aseguró que se han revertido 200 concesiones mineras y se han paralizado importantes proyectos de este tipo por la falta de cumplimiento de las normas ambientales.

Entre los incumplimientos el vicepresidente habla de afectación de recursos hídricos, proyectos que estén en Parques Nacionales o en zonas urbanas.

(XB)

FUENTE: Twitter, Ecuador Inmediato