Asambleísta Carlos Viteri Gualinga pide sanción contra Eliseo Azuero por racismo (VIDEO)

Azuero aseguró que "las plumas le quedaba sobrando" al legislador. La mañana de este este jueves 11 de julio de 2019, el asambleísta por Alianza PAÍS, Carlos Viteri Gualinga, denunció ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL), el acto de racismo y discriminación por parte del asambleísta por Sucumbíos, Eliseo Azuero, en una acalorada discusión en el pleno de la Asamblea Nacional, el pasado martes 9 de julio.

El asambleísta por Pastaza, acompañado de sus colegas de bancada, llegó al CAL a presentar la denuncia formal por el acto de racismo del asambleísta Azuero, después de recibir fuertes acusaciones en el pleno 606 de la Asamblea, en la que se dirigió a él con palabras como “yo no me vendo como algunos, no trafico influencias como algunos”. Además, Eliseo Azuero, señalo con el dedo a Viteri y le dijo: “esas plumas le quedan sobrando, señor”.

En declaraciones a los medios de comunicación, Viteri, expresó “Lanzó epítetos, descalificativos, con una carga de prejuicios xenófobos, pretendiendo ofenderme a mí como persona, cuando el asambleísta en realidad ofende a los valores, la identidad y la cultura de los pueblos y nacionales del ecuador, particularmente de las nacionales y pueblos ancestrales de la Amazonía”.

Además, Carlos Viteri Gualinga agregó, que la Asamblea Nacional no puede ser escenario de épocas pasadas y de irrespeto a la dignidad de los ecuatorianos, por lo que va a exigir las sanciones correspondientes para el asambleísta que lo agredió. (BGV/BCA)

Fuentes: Twitter / Ecuadorinmediato