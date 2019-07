Grupo de ecuatorianos desistieron de la demanda contra Chevron

Demandantes aceptaron la condena de pago a favor de la compañía involucrada La demanda realizada por un sector de ecuatorianos, en contra de Chevron, se ha declarado en cortes como la de Estados Unidos en un esquema de fraude y corrupción. Se suma que el país haya violado el derecho internacional por dejar de llevar a cabo este esquema fraudulento contra Chevron. Los demandantes desistieron de su último litigio en Canadá.

El grupo de ecuatorianos no solo desestimaron la demanda, pues ellos aceptaron la condena de pago de los costos de la empresa implicada durante este proceso. Esto sucedió luego de que Chevron haya pedido ante las autoridades la extinción del caso la razón habría sido que al continuar la diligencia se estaría cometiendo un abuso en el proceso.

Por su parte los representantes legales de los ecuatorianos no acotaron nada ante la solicitud presentada, al no existir una negativa decretaron no continuar la demanda de modo incondicional y definitivo.

El representante de la compañía R. Hewitt Pate, vicepresidente y asesor general de la empresa sostuvo “Estamos complacidos de que los promotores del esquema fraudulento aparentemente han comprendido que ninguna corte legítima ejecutará la sentencia que compraron en Ecuador. Chevron continuará con sus esfuerzos para hacer valer la responsabilidad de los abogados e inversionistas detrás de este esquema fraudulento”.

(MAOL)

Fuente: Juiciocrudo/Ecuadorinmediato

