Rafael Correa: "¡Ya no guardan ni las formas! "Comisión de Evaluación", repleta de odiadores"

En un tweet el expresidente del Ecuador dio a conocer la lista de quienes conformarían el organismo que examinará a jueces El expresidente del Ecuador, Rafael Correa Delgado, por medio de su cuenta de twitter compartió a los nombres de quienes conformarían la Comisión de Evaluación que examinará a los jueces de la Corte Nacional de Justicia. "¡Ya no guardan ni las formas! "Comisión de Evaluación" para Corte Nacional, repleta de odiadores", publicó.

Rafael Correa, aseguró que esta comisión está conformada por gente que no permitirá sigan en funciones aquellas personas que no estén dispuestas a someter sus principios. La fiscal Diana Salazar, días tras, acusó a los magistrados de responder a “intereses” personales, por haber decidido suspender la prisión preventiva contra Alexis Mera.

“¡Ya no guardan ni las formas! “Comisión de Evaluación” para Corte Nacional, repleta de odiadores, que no dejarán ningún juez que no se someta. Entre ellos: Vladimiro Álvarez, ministro de Gobierno de Mahuad. Rodríguez Vincens, abogado de Fidel Egas. Ramiro García, impresentable.”, dijo Rafael Correa en su publicación.

Entre las personas que conforman esta lista están: Sacoto Pilar Monserrat, Álvarez Vladimíro, Mejía Jun Carlos, Rodríguez Vincens, García Ramiro, Navarrete Corina entre otros. Son algunos de los nombres que se pueden apreciar en la foto subida por el expresidente del Ecuador, Rafael Correa.

(MAOL/BGV)

Fuente:Twitter/Ecuadorinmediato