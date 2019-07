Pabel Muñoz: "Lo poco que podemos hacer, no ha tenido ninguna efectividad", sobre acuerdo con el FMI (AUDIO)

Audio Julio 15- Pabel Muñoz



El asambleísta aseguró que la Revolución Ciudadana pidió la comparecencia del Ministro de Finanzas, pero no se consiguieron resultados En los micrófonos de Ecuadorinmediato, contamos con la presencia de Pabel Muñoz, asambleísta de la Revolución Ciudadana, el emitió sus conceptos en torno al acuerdo firmado por parte del Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI). También fue claro al manifestar que el país en la actualidad no tiene rumbo, pues así lo expresan el 80% de los ecuatorianos según el panelista, quien además dice que es poco lo que han podido realizar por medio de la Asamblea.

“Lo poco que podemos hacer, no ha tenido ninguna efectividad. Yo mismo he pedido comparecencia del Ministro he pedido que el CAL se pronuncie, que nos envíe el acuerdo formal con el FMI y no miran para un costado. No solamente cometiendo el error de no interesarse por el tema, sino cometiendo desde mi punto de vista una legalidad y una violación constitucional”, dijo Muñoz al ser preguntado por el acuerdo que se mantiene con el FMI

Especifico que la constitución es clara y que si un acuerdo en materia económica con algún organismo de financiamiento, alteraría las metas o los indicadores del Plan de Desarrollo lo debe conocer la Asamblea Nacional cosa que no ha sucedido dijo el legislador.

El parlamentario se refirió a la marcha que está convocada para el día 16 de julio de 2019, “nosotros siempre le dimos fuerza al tema de la movilización pero tal vez nunca hicimos todo lo que había que hacer para la movilización social y en ese sentido eso provocó un cierto distanciamiento con algunos sectores sociales y políticos que incluso son de nuestra línea”, comentó Muñoz refiriéndose a la línea progresista.

Al ser preguntado porque no han podidos demostrar el supuesto aporte que ha existido en sus anteriores campañas manifestó “Que investiguen y que investiguen todo y si es que hay un responsable que sea castigado con todo el rigor de la ley, pero si investigan que sea a todos no solo a una fuerza política desde el año 2013, por qué no hacen absolutamente a todos a ver cómo fueron los temas de las campañas”.

Al finalizar dijo que “la cancha” esta inclinada en contra de la Revolución Ciudadana por ejemplo dijo el caso de Odebrecht, que no fue puesto en la causa. Además se habla de corrupción y solamente hacemos referencia al estado mas no de quienes desembolsan ese dinero.

(MAOL/BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato