Campesinos, trabajadores y transportistas se unieron al paro nacional en Ecuador (VIDEOS)

Movilizaciones se llevaron a cabo en distintas partes del país Ante el llamado de organizaciones y colectivos sociales a un paro nacional, para este martes 16 de julio de 2019, varios sectores productivos de Ecuador salieron a las calles a protestar en contra de las políticas impuestas por el gobierno del presidente, Lenín Moreno. Campesinos, trabajadores y transportistas mostraron su inconformidad con el régimen.

A través de las redes sociales, los ciudadanos dieron su reporte de cómo se desarrolló el paro en sus ciudades. Sin duda, Quito fue uno de los lugares donde se presenciaron varias actividades. Desde la mañana, en el sur de la urbe, un grupo de personas cerró por algunos minutos, la vía por el Puente Guajaló.

Otro grupo de manifestantes se convocó en el norte de Quito, avanzó por la avenida 12 de Octubre hacia la Gran Colombia, hasta llegar al centro histórico, sin embargo, un cerco policial impidió su paso al Palacio de Carondelet, en la Plaza Grande.

En el perfil de Twitter de Compromiso Social RC5, se compartieron algunas fotografías de las distintas movilizaciones, una de ellas lideradas por el dirigente nacional del partido, Virgilio Hernández. “En el sur de Quito cientos de ciudadanxs insatisfechos con el desgobierno de @Lenin salieron a las calles para expresar su rechazo”.

Marcela Holguín también aprovechó esta plataforma digital para compartir un video de la acogida que tuvo el paro nacional. “Volvimos al Ecuador del #ParoNacional y los Paquetazos. Juntos a decir NO más despidos, NO más desempleo, NO precarización laboral, NO más inseguridad, NO más mal gobierno”, escribió.

Por su parte, la Asamblea Ciudadana informó que compatriotas residentes en Nueva York, New Jersey y Connecticut protestaron frente a las oficinas del Fondo Monetario Internacional (FMI), ubicadas en las oficinas de Manhattan, Estados Unidos

Manabí fue otras de las ciudades que se levantó en contra del actual gobierno, desde horas de la mañana, dirigentes gremiales y campesinos pusieron en marcha el paro nacional para que el Gobierno ecuatoriano rectifique su accionar ante algunas medidas. Las vías Portoviejo-Junín, Portoviejo-Santa Ana, Vía Portoviejo-Rocafuerte y se conoce que también una parte de la ruta Manta-Jaramijó, fueron cerradas.

Según confirmó la semana pasada el vocero de la Asamblea Ciudadana, Pablo Iturralde, el paro nacional se realizará durante cinco días y contará con la participación de algunos sectores productivos del país.

A continuación, adjuntamos varios tuits que se compartieron en la web con el hashtag #ParoNacional

Ayer fué Puerto Rico, ahora es Ecuador que amanece en paro nacional, raro que los grandes medios internacionales (a favor de los gobiernos neoliberales) estén en silencio. Si fuera Venezuela o Nicaragua estuvieran explotando las redes.#TodosALasCalles

《pic.twitter.com/ntQyw5XNmw》 — Espía enfurecido (@MelendesBob) July 16, 2019

(DRT)

Fuente: Twitter/ecuadorinmediato.com