ESMERALDAS NEWS (Esmeraldas) Tres personas capturadas en operativo anti-delincuencial en Muisne

"Mi compromiso es con el cantón Muisne, y devolver a todos sin excepción de personas, a propios y extraños"

“Mi compromiso es con el cantón Muisne, y devolver a todos sin excepción de personas, a propios y extraños, la seguridad, la paz, como ya lo habíamos manifestado a través de los operativos anti-delincuenciales, poner a los infractores de la Ley, a disposición de las autoridades competentes”, fue lo que inicialmente en entrevista resaltó Fabricio Guerrero, jefe político del sureño cantón.

El trabajo inició el sábado en horas de la noche, y se prolongó durante la madrugada del domingo, con la asistencia de Jefatura Política, Comisaría Nacional de Policía y los Tenientes Políticos de Sálima, San José de Chamanga, Quingue y el aporte imperecedero de la Policía Nacional, mediante sus Unidades Especiales.

Guerrero destacó la colaboración ciudadana, quienes informaron los lugares de mayor consumo de sustancias sujetas a fiscalización, y donde además es comercializada, “El operativo arrojó como resultado tres personas detenidas por la Policía Nacional, quienes responden a los nombres de Ricardo V.V, Luis R.C y Luis Miguel C los que fueron trasladados a Esmeraldas”.

Intervención en ‘La Olla’

El delegado directo de Pablo Hadathy Rodas en Muisne, calificó como ‘Magno Operativo’ el despliegue del reciente fin de semana, “Ingresamos a las 21:00 aproximadamente al barrio ‘La Olla’ más conocido como ‘Los Cachos’ en la isla de Muisne, estaban en casas abandonadas, donde aprovechan para consumir la droga a vista y paciencia de las personas que habitan a su alrededor, pero estamos restaurando la tranquilidad junto al comisario Dimas Ante, la Policía, quienes demuestran su profesionalismo, reflejado en resultados”.

El Jefe Político muisneño insistió en el gran trabajo de la Fuerza Pública del Distrito Muisne-Atacames y del jefe de la Subzona Esmeraldas No. 8 Alaín Luna Villavicencio, “Nos enviaron un personal muy preparado, trabajamos hasta altas horas de la madrugada, y el resultado está a la vista, tres personas detenidas, decomiso de arma blanca, 5 cuchillos y 5 machetes, los primeros fueron retirados en el sector del ‘Nuevo Muisne’ parte continental, como también en el recinto Estero de Plátano, de la parroquia Galera, al norte del cantón Muisne.

De su parte Dimas Ante, titular de la Comisaría Nacional de Policía del sureño cantón comentó que cada día la población se concientiza más, “La gente se suma, no lo hacemos por maldad, estamos cumpliendo nuestro deber, con la Constitución, con la Ley, los infractores puesto en manos de la autoridad competente y tengan su sanción, la que les corresponde”.

Recupera confianza

Destacó que la ciudadanía muisneña se está sintiendo segura con los operativos desplegados a través de la Jefatura Política, Comisaría y Tenencias, reafirmó que las acciones están generando resultados, muestra de ello es que también durante el último fin de semana se recuperó ganado, en número de tres y seis acémilas (Mulas) entre los recintos ‘La Lora’ y ‘Florida’, al sur del cantón Muisne, los que se encuentran a buen recaudo, hasta ser entregados a sus propietarios.

Ante sostuvo que hace un mes fueron objeto de amenazas de muerte, junto a Fabricio Guerrero, jefe político de Muisne por la captura de un anti-social, “Estamos trabajando y seguiremos trabajando, no nos dejaremos amedrentar de ninguna persona que no quiere el bien para Muisne, queremos el cambio, somos más los buenos, pueden acercarse a la Jefatura y Comisaría a denunciar, en base a eso trabajamos estructuramos los operativos con la Policía Nacional, los delincuentes ya no pondrán en zozobra a la población”.