Captan a Santiago Cuesta y Fernando Balda reunidos en hotel de Quito

Cuesta reconoció haberse reunido con Balda y arremetió en contra de Villavicencio, a quien lo acusó de espiarlo La mañana de este sábado, el periodista Fernando Villavicencio hizo pública dos fotografías, en las que se aprecia a Santiago Cuesta, actual consejero del presidente Lenín Moreno, sentando en una misma mesa con el activista político Fernando Balda. Esta presunta reunión secreta del Gobierno con Balda causó una serie de reacciones en la red social Twitter.

“URGENTE: Voy a desayunar en el hotel Finlandia y me encuentro con esta escena. Sin comentarios”, tuiteó Villavicencio, al adjuntar unas fotografías de los dos personajes políticos sentados en una mesa. Varios usuarios de Twitter no tardaron en confirmar que los de las imágenes eran Balda y Cuesta.

URGENTE: Voy a desayunar en el hotel Finlandia y me encuentro con esta escena. Sin comentarios. pic.twitter.com/uPehdIfFvS — Fernando Villavicencio (@VillaFernando_) July 20, 2019

La polémica de estas fotografías fue tal, que incluso el hashtag #Balda se convirtió en tendencia durante la mañana y tarde del sábado. Al respecto, la esposa de Villavicencio, Verónica Arauz, señaló que solo espera que, de “estos agradables desayunos entre este par de señores no se orqueste algún nuevo ataque o atentado en contra mi esposo. Señora fiscal, Diana Salazar y presidente Moreno, cualquier cosa que le pase a mi esposo es responsabilidad absoluta del Estado”.

Por su parte, en respuesta a esta polémica, el Asesor del Presidente, aceptó haberse reunido con Balda: Con mucho agrado desayuné con @fernandobalda quien si fue víctima de Correa. Y me comento de todas tus extorsiones. Para variar mientes Fernandito tu no desayunaste en el Hotel Finlandia, haces lo mismo que Correa me mandas a espiar, pero yo no me escondo ni huyo como tú”.

Con mucho agrado desayuné con @fernandobalda quien si fué víctima de Correa. Y me comento de todas tus extorsiones. Para variar mientes Fernandito tu no desayunaste en el Hotel Finlandia, haces lo mismo que Correa me mandas a espiar, pero yo no me escondo ni huyo como tu — Santiago Cuesta C (@SCC1705) July 20, 2019

(DRT)

Fuente: Twitter/La Hora/ecuadorinmediato.com