Suspenden visitas en el Centro de Rehabilitación de Cotopaxi

Policías son los encargados de comunicar a los familiares de los privados de libertad que no podrán verlos Los actos llevados a cabo el día de ayer, 22 de julio, en el Centro de Rehabilitación de Cotopaxi, no terminan en la toma de los presidiarios del lugar. Pues las visitas que se les otorgaba en los distintos pabellones en la cárcel de Latacunga, están suspendidas éste día martes. La información es puesta en conocimiento de los familiares de los reos, por parte de un equipo de policías que tienen a cargo dicha responsabilidad.

La decisión de las autoridades es consecuencia del amotinamiento que se llevó a cabo en la cárcel de Latacunga. Entre los hechos acontecidos durante el levantamiento de los presos existieron heridos, varios privados de libertad subidos en los techos de la cárcel de Cotopaxi.

La esposa de uno de los reos se dirigía a visitarlo, María T., quien sostuvo “Mi esposo me llamó ayer en la tarde y dijo que las visitas iban hacer normales hoy. Pero los policías nos dicen que no podemos ingresar”. Ella quería llegar hasta el pabellón de mínima seguridad. Otra de las personas que se mostraba preocupado fue Fausto T., pues deseaba ver a su hijo quien cumple una sentencia por tráfico de drogas. “No se cómo está mi hijo ni cuándo podré entregarle estas cosas de aseo. Me dicen los policías que el mediodía pueden dejarme ingresar y me toca esperar”, dijo el padre del joven.

El Centro de Rehabilitación a sus afueras es controlado por parte de los soldados de la Brigada de Fuerzas Especiales Patria. Por su parte los Militares se encarga de la revisión de penitenciarios y policías antes que accedan a éste lugar. En redes sociales se aprecia como los prisioneros se tomaban el sector de las visitas, argumentando que las condiciones en las que se encuentran no son las mejores.

(MAOL)

Fuente: El Comercio/Twitter/Ecuadorinmediato