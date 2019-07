Director ANT: Uber y Cabify no pueden operar en Ecuador, estas plataformas afectan a sistema de transporte (AUDIO)

Audio Julio 23- Alvaro Guzman



Álvaro Guzmán comentó que la Agencia Nacional de Tránsito no cuenta con la normativa para homologar a estas operadoras El director de la Agencia Nacional de Tránsito, Álvaro Guzmán, en los micrófonos de Ecuadorinmediato, habló sobre el conflicto que existe entre los taxistas y las operadoras digitales como Uber y Cabify. Explicó que estas plataformas no pueden operar porque no existe normativa y además que como están diseñadas afectan al sistema de transporte masivo en general.