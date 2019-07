Alcalde Byron Cárdenas: Centro de Rehabilitación en Latacunga "es un grave problema histórico y tenaz" (AUDIO)

Audio Julio 23 - Byron Cárdenas



Aproximadamente tres millones de dólares serían necesarios para erradicar el problema de agua existente En el programa "El Poder de la Palabra" de ecuadoirnmediato.com/Radio, Byron Cárdenas, alcalde de Latacunga, se refirió a la situación actual de su ciudad, principalmente se refirió a los problemas que trajo consigo la instalación del Centro de Rehabilitación Social Cotopaxi (CRS). Según dijo este "es un grave problema" que ha traído una serie de consecuencias negativas. Por otro lado, señaló que hace tres años y medio, se "sobredimensionó" la situación de Cotopaxi, por lo que la actividad económica en el lugar es muy baja.

“La verdad, no todo es dicha, no todo es felicidad, tenemos problemas. Problemas que no nos hemos ocasionado nosotros, nos han instalado un problema. No voy a juzgar a personas, pero sí tengo que criticar acciones, hechos”, expresó Cárdenas al referirse a la situación que atraviesa Latacunga, desde que el CRS fue trasladado.

El Alcalde fue enfático en señalar al centro de rehabilitación como un “tremendo error tener un Centro de Rehabilitación con esa capacidad, en el mundo vez con capacidades de 500 personas, pero a alguien se le ocurrió hacer con una capacidad de 2400, duplicarle por arte de magia a 4000 y luego poner a más de 5000 reclusos en un solo sitio”.

Por lo que dijo que este proyecto “ocasionó el mega problema, si alguien se atribuye éxitos, que se atribuya también el grande, el enorme fracaso de hacer y provocar un mega problema para Latacunga”. El agua es uno de los principales problemas, a pesar de que existe un dictamen y que el Municipio adquirió las fuentes de agua, aún necesitan ingresos para realizar el sistema interno d conducción. Se estima que esta obra tendría un costo de tres millones de dólares y permitiría conseguir 10 litros adicionales por minuto.

Por otro lado, Cardenas además informó que el problema económico de la ciudad es preocupante, recordó que hace tres años “alguien sobredimensionó el problema del Cotopaxi”, lo que ocasionó una caída de la producción agrícola, otras personas vendieron sus propiedades y ya no quieren volver. “Se manejo muy mal, se manejo quizá políticamente sin medir las consecuencias”. Sin embargo, la ciudad se prepara para sus fiestas, especialmente la celebración de la Mama Negra. “No nos van a aniquilar la ilusión que tenemos adelante”. Esperan dinamizar la economía con base en el turismo.

