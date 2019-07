"No puede ser que protección de niños y adolescentes dependa de un sistema informático", cuestiona Lourdes Cuesta

Personas con registro de abusos sexuales intentaron durante los seis primeros meses del año trabajar con menores En la comisión de Justicia, se trató la ley de Registro Nacional de violadores, abusadores y agresores de niñas niños y adolescentes (REVAAS), este proyecto tiene como fin que aquellas personas que cumplieron o están en proceso de cumplimiento de una sentencia por abuso sexual a menores no puedan trabajar cerca de los niños y adolescentes. La asambleísta Lourdes Cuesta, se pronunció sobre el tema ya que le preocupa que las entidades que tienen la información no sean responsables de administrar el registro. "No puede ser que la protección de niños y adolescentes dependa de un sistema informático", dijo.