Jurídicamente inmediato: ¿Cómo entender acción de protección solicitada por Carlos Tuárez y juicio político en su contra? (AUDIO)

Audio Julio 24 - Jurídicamente inmediato I

Julio 24 - Jurídicamente inmediato II



Los analistas coincidieron que hay una intencionalidad de "judicializar la política". Sin embargo que las medidas que debía aplicar la jueza de Ibarra para el Presidente del CPCCS, era enviarlo con ese pedido a la jurisdicción al que él pertenec La mañana de este miércoles 24 de julio del 2019, la cabina de Ecuadorinmediato presenció el debate de Angélica Porras, Richard Gonzales y Juan Pablo Albán, que discutieron desde diferentes puntos de vista judiciales, la solicitud de acción de protección requerida por el Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Carlos José Tuárez, y a su vez, la situación jurídica del proceso de juicio político en contra de los vocales del CPCCS.

“Son las consecuencias de judicializar la política, se procedieron con medidas cautelares que no cabían, sin embargo, se las otorgo para restringir”. Mencionó Angélica Porras, al indicar que al impedir que el CPCCS revise los jueces de la Corte Constitucional (CC) otorgados por el Consejo Transitorio, es una cuestión que debía resolverse políticamente en la asamblea, sin embargo lo llevaron hasta la justicia. Pues considera que al decir que supuestamente existía un incumplimiento en el dictamen de la CC, eso no le competía a un juez constitucional ordinario, sino exclusivamente a la CC. La respuesta es pedir una acción de protección en Ibarra, cuando realmente correspondería hacerla en Quito.

Por otro lado, Richard Gonzales coincide con Angélica Porras y asegura que este trámite legal no procede en la ciudad de Ibarra, porque debería hacerla en el lugar de su domicilio. Gonzales asegura que “Esta desnaturalizando y haciendo algo que no compete a un juez de garantías penales, debió inhibirse y debió enviarlo a su jurisdicción que es la ciudad de Quito”

Por otro lado, el jurista Pablo Albán mostro su preocupación mencionando las declaraciones que realizó la Presidenta de la Comisión de Fiscalización, Johana Cedeño, a un medio televisivo que le pregunto sobre la situación de la jueza de Ibarra, a lo que ella habría indicado “se las verá con la Asamblea”. Albán señala que “”. Más allá de la cuestión estrictamente técnico jurídica, tanto en lo procesal, es o no competente la juez para escuchar este pedido de cautelares, a un llamamiento de juicio político, quien tiene que resolver es la juez. Pero libre de presiones”.

Acotando a esto, Angélica Porras aseguró que “Todo el mundo pretende indicarle a la jueza como debe decidir y mucho menos se le amenaza que tiene vamos a hacer algo en su contra, eso es falta a la independencia judicial, no es respeto a la división de poderes, de un estado de derecho básico”.

En cuanto a la legalidad jurídica del juicio en contra de los cuatro consejeros del CPCCS, los panelistas mencionaron que existen fallos contradictorios para que se proceda en el proceso legal que se les quiere interponer a los funcionarios.

Porras aseguró que “no procede porque me parece que nada tiene que ver analizar cómo se hizo un concurso, como se hizo la designación de una autoridad, con un incumplimiento de funciones. La pregunta es ¿Acaso la CC mando a que se callen a que hay alguna ilegalidad en algún concurso? Pero cuando él (Carlos Tuárez) fue llamado a la Comisión de Participación a dar información sobre su función, que apenas empezaba y no respondió a las preguntas que se le hicieron, ahí si se genera una posibilidad de juicio político, pero al presidente del CPCCS, pero no a los cuatro”.

El jurista Albán indicó que es muy improbable que el país mejore, porque esta crisis institucional nos lleva a una crisis más profunda. Para finalizar, menciono que se está tratando de “curar una enfermedad usando la misma enfermedad, porque buscamos vías antijurídicas, invalidad e ilegitimas”.

(BCA)

Fuente: Ecuadorinmediato