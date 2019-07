"Me negaron medidas cautelares por presión del evaluador que amedrenta a jueces", asegura P. Carlos Tuárez

En sus redes sociales el presidente del Consejo de Participación aseguró que a pesar de estas decisiones no se “amilanará”. “Les aseguró que la Gran Chequera no vencerá”, publico el funcionario.

“Hoy me negaron las medidas cautelares por la presión del evaluador, comisionado, que amedrenta y cuestiona a los jueces. Si eso le sucede al Presidente del CPCCS no quiero imaginar lo que les puede suceder a ustedes”, fue lo que publicó Tuárez. Con la decisión de la jueza, el juicio político en contra de los consejeros de Participación sigue en pie.

El CPCCS pretendió hacer una valuación al proceso de selección de los jueces de la Corte Constitucional, acto que llevó a asambleístas a presentar peticiones de juicos políticos y demandas ante la Fiscalía, por incumplimiento de funcione y desacato, respectivamente. En la Comisión de Fiscalización continúa la recepción de pruebas de cargo y de descargo en contra de los Consejeros. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato/ Twitter P. Carlos Tuárez

