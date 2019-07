CLICK REPORT- PERFILES DE OPINIÓN: 14% de aprobación al Presidente Lenín Moreno denota "No hay Gobierno en Ecuador" (AUDIO)

Audio Julio 25- Encuestadoras



Encuestadoras coinciden en que el resto del Gabinete del Ejecutivo también cuenta con bajos niveles de aceptación, "no hay un referente" Francis Romero de Click Report y Paulina Rescalde de Perfiles de Opinión, entregaron los datos y cifras con las que cuenta el Gobierno de Lenín moreno, en los micrófonos de Ecuadorinmediato. Ambos analistas confirmaron que los niveles de aceptación del presidente han bajado hasta el 14% y que ahora "no hay Gobierno Nacional", según Romero

Recalde habló sobre temas de la situación del país, “los datos los acabamos de procesar ayer a la noche. Esta encuesta se cerró el 14 de julio y 924 entrevistas en Quito, Guayaquil y Cuenca con un margen de error de 3,2%. En lo que ocurre en el país lo más importante es que el 8% de los encuestados cree que el país va por el camino correcto, 89% por el equivocado, el resto no respondió”. Comentó que no hay diferencias grandes entre las ciudades encuestadas.

“Este indicador se ha mantenido desde enero de este año, solamente el 7 y 8% sigue considerando que el país va bien”. Por su parte Francis Romero de Click Report, explicó que se hizo la encuesta hasta el 14 de julio, se realizaron 750 encuestas, 380 en Quito y 380 en Guayaquil. “Sobre la situación del país tenemos dos preguntas básicas: el 42 % de los ecuatorianos se siente inseguro, 13% angustiado, 9% pesimista y 6 % desconfiado, esto da un total del 78% de percepción negativa”.

“En conclusión tenemos más menciones negativas contra el 22% positivas. También preguntamos que si la situación del país es buena o mala y el 83% de los ecuatorianos piensan que es negativa y el 17% es positiva. Eso es concordante en las dos ciudades”. Explicó que ahora “los ecuatorianos vivimos el resultado de una falta de gobierno”.

Recalde recordó que el incremento en el pesimismo ha ido aumentando en temas de desempleo y en seguridad. “Tomando en cuenta que el indicador es si se cree que va a aumentar, mantener o disminuir el desempleo, en este mes hay un 67% que cree que va a aumentar, 23 % que se mantiene y un 10% que va a disminuir”. Comentó que comparado esto con el mes pasado ha aumentado en 9 puntos la percepción que va a subir esta cifra.

Sobre la delincuencia aseguró que el 78% de los ecuatorianos creen que va a aumentar. “Se ve un aumento de 8 puntos. La preocupación se ha concentrado en esto dos temas fundamentales. Esto se pudo haber visto agravado en temas de la crisis penitenciaria en las cárceles del país. Sobre el desempleo comentó que estos temas se dan una vez que el Ministerio de Finanzas anunció que justo después de la vacancia legislativa se presentará la reforma tributaria y laborales”.

Romero explicó que la expectativa con relación al futuro del país dice que el 76% aseguró que las cosas van a estar peor. “En temas de la delincuencia el 84 % de ecuatorianos dice que en el Jobero de Lenin Moreno que ha aumentado. El 92% de personas dice que va a aumentar la pobreza. El 83 % dice que aumentó la corrupción. El desempleo ha aumentado para el 89% de ecuatorianos”. Explicó que lo que se ha disminuido la percepción positiva en la obra pública.

“Esto se ve y es consecuencia de una crisis económica heredada sí, pero ya han pasado dos años y los ecuatorianos no sienten que la crisis económica ha llegado a su fin”, dijo Romero

Sobre la calificación del Gobierno y la imagen del Presidente Lenín Moreno. Recalde explicó que la calificación del Gobierno va de muy buena a muy mala. “El 1% la calificó de muy buena, 22% de buena, 51% de mala y 25% de muy mala. El 22% aprueba la gestión y el 75% la desaprueba”.

En temas de credibilidad comentó que se ha visto un movimiento hacia abajo, “este mes el 14% dice que cree en el Presidente y 83% que no. Al mes anterior a credibilidad del Primer Mandatario se tuvo en 16% y esto se mantiene desde el inicio del año. Este es el indicador más sensible ya que es el capital individual”.

“La pregunta de credibilidad le pone a juzgar ya la imagen del primer mandatario. En términos de capital político el 14% debería generar más preocupación”. Romero comentó que se evaluaron dos variables del Presidente como persona y la segunda como califica su gestión. “En nivel de agrado el 75% de los ecuatorianos le desagrada el Presidente. En la gestión tenemos que el 84% de los ecuatorianos califica de mala y el 16% de buena”.

“Nosotros hicimos un análisis para determinar la calificación de la gestión de Lenin Moreno en el primer año casi tuvo el 76% de calificaciones positivas. El promedio en 2018 bajo al 46% y hoy tiene 16%. Cada mes pensábamos que era lo más bajo a lo que podía llegar el Gobierno”.

Recalde explicó que se tiene que comparar exactamente hace un año las cifras para observar la disminución, “en estos términos era el 50% que aprobaba la gestión del Gobierno y ahora el 22% eso es menos de la mitad. La velocidad con la que se afecta el indicador es muy acelerada. En términos de credibilidad si hacemos la comparación hace un año tenía el 40% ahora tiene el 14%, es un indicador aún más lesionado”.

Romero aseguró que con todo lo que ha pasado la percepción es negativa, “pero hay otros factores que podrían determinar la salida o no de un gobierno. Primero debería ser el posicionamiento de las otras entidades púbicas que tienen el mismo desprestigio que el Presidente, con excepción de las fuerzas armadas”.

“Nosotros tenemos que entender lo que pasa en el país. Hay que reconocer que el Gobierno en vez de trabajar en estrategias que permitan mejorar la calidad, básicamente el 80% de su trabajo es hablar mal del régimen anterior”. Comentó que lo importante es “que hoy en el Ecuador hay quienes están favor y en contra”.

Recalde comentó que hay que tomar en cuenta dos elementos sobre lo que pasa en el país. “Por un lado tenemos lo que pasa en lo económico. Hay u tema además que es importante y es como están valorando los ecuatorianos los servicios públicos y esto en comparación cuando era el periodo de gobierno anterior. Donde hay una percepción más crítica son temas de salud, seguridad social, entre otros”.

Comentó que las encuetas piensan que el 35% cree que está peor el tema del trabajo en los hospitales. En temas del IESS hay un 49% que creer que los servicios están peor. “Es decir, atraviesan varias de las esferas de la vida de un ecuatoriano trabajador. Estamos encontrando razones de porque las calificaciones del Gobierno son negativas”.

Sobre la popularidad o aceptación de otras autoridades del Estado como el Vicepresidente Otto Sonnenholzner o la ministra del Interior, María Paula Romo. Romero comentó que: “después de hacer estos estudios se ha determinado que no hay Gobierno. El Ecuador es un auto que no tiene piloto. La percepción de los ecuatorianos con relación al país es que no hay una cara y no hay un líder. Antes tuvimos un líder duro”.

Recalde aseguró que las cifras del Vicepresidente del Ecuador son mejores que las del presidente. “La aprobación de su gestión en este mes es de 31%. Ahora el Vicepresidente está en mejores valoraciones que el presidente Moreno, esto después de la convocatoria de diálogo y uno de los voceros que tiene más peso en términos de presencia públicas. Es el momento de más baja credibilidad y confianza en las instituciones”.

Romero dijo que “si bien se evalúa la calificación que le dan a los ministro y vicepresidente, nosotros vemos que estas cifras no son importantes. Por eso decimos que no hay Gobierno, porque aquí debe haber alguien debe ser alguien que goce de alta credibilidad, con cifras de más del 70%. Esos son referentes y en el Gobierno no hay una sola persona que sea un referente”.

“Que el vicepresidente tenga el 30% lo único que dice es que tiene al 70% en contra. Sobre el nivel de confianza de las instituciones públicas están primero las Fuerzas Armadas, Defensoría del Pueblo, Policía Nacional, entre otros”, comentó Romero. (BGV)

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:

Fuente: Ecuadorinmediato