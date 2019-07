Caso Sobornos: Exprefectos de Manabí y Los Ríos y exsecretario de Alianza PAÍS se defienden en Asamblea

La Comisión de Fiscalización recibió los testimonios de Galo Mora, Marco Troya y Mariano Zambrano Las investigaciones de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional en el caso "Arroz Verde" siguen en curso y ahora el exsecretario de Alianza PAÍS, Galo Mora y los ex prefectos de Los Ríos y Manabí, Marco Troya y Mariano Zambrano se defendieron y brindaron sus testimonios ante la Asamblea.

Mariano Zambrano aseguró que en su administración no hubo un solo centavo desperdiciado desde el 2005 hasta el 2018 y esto fue auditado. “Nuevamente puedo manifestarle que la institución no dio absolutamente un centavo y no he gestionado recursos absolutamente para Alianza PAIS".

Por su parte, Mora comentó que no tiene información sobre los presuntos aportes porque cuando este fungía de secretario de AP tenía la representación legal y política. “Ni siquiera conozco a ningún funcionario de compañías extranjeras de ODEBRECHT. No conozco a nadie de ellos, nunca he tenido una sola relación (...). En ningún caso yo he tenido reuniones que tengan que ver con donaciones, que tengan que ver con aportes".

Mora señaló desconocer la existencia de un supuesto Instituto de pensamiento político solo de la secretaría de educación política.

Además, Troya habló sobre su cargo en la prefectura de Los Ríos. El exfuncionario aseguró que sí tenía conocimiento de los aportes de ciudadanos a la campaña, pero que, en su provincia, “nunca estuvo de acuerdo y nosotros en ningún momento canalizamos ni exigimos a ningún funcionario del gobierno provincial ni siquiera funcionarios de la provincia que realicen aportes de ninguna índole, consideramos que eso no era lo correcto".

Se tenía previsto la comparecencia de Christian Viteri pero la cita fue diferida y no acudió Gustavo Bucaram. (BGV)

Fuente: El Universo/ Ecuadorinmediato