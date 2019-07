Pacientes con cáncer mueren por falta de medicamentos, denuncian "Jóvenes contra el Cáncer" (AUDIO)

Audio Julio 25- Gabriela Garcés



Los pacientes siguen muriendo, pero no mueren por una enfermedad, mueren por falta de medicamentos, de atención en los hospitales. Colectiva realizará un plantón en Quito Hoy, 25 de julio, a partir de las 16:00, Jóvenes Contra el Cáncer, Federación Médica Ecuatoriana y más organizaciones realizarán un plantón en la Plaza Argentina (Norte de Quito) para exigir accesibilidad a medicamentos y eliminación de la corrupción. Así lo menciona Gabriela Garcés, Coordinadora de la Fundación Jóvenes contra el Cáncer.

Esta y más fundaciones denuncian de manera permanente la falta de medicamentos para los pacientes con cáncer, pero Garcés dice que estos reclamos no tienen eco en las autoridades. “Queremos ser más fuertes, porque los pacientes siguen muriendo, pero no mueren por una enfermedad, mueren por falta de medicamentos, de atención en los hospitales. Un diagnóstico ha puesto de rodillas a los pacientes frente al Estado, es tan grave la corrupción, no es desconocido para la ciudadanía que se han perdido 7 millones de dólares en medicinas caducadas. Y cuando vamos por un tema de salud nos dan paracetamol y nos dicen espero 3, 6 meses un año para una cama. En el cáncer, un día que no haya tratamiento es un día menos de vida”, sentencia.

Los medicamentos de primera línea son los que hace faltan. “Recién tuvimos casos de pacientes que tuvieron que ir ante la justicia por un medicamento que no está en el cuadro básico, el famoso Brentuximab, es un medicamento costoso, como muchos, pero porqué los pacientes tienen que llegar a esas instancias legales, escuchar alegatos sin sentido de las defensas del Ministerio de Salud, y cuando ya han ganado en primera, segunda apelación ya es demasiado tarde, ya se han perdido vidas”, señala.

Esta organización reclama de manera permanente y enfrentan al Sistema de Salud, pero todavía no encuentran una alternativa. Garcés indica que es una cuestión de decisión política, este es un llamado para el Presidente, no solo para la ciudadanía, es un llamado para la nueva Ministra de Salud, ya no se deben perder vidas por negligencia o por falta de decisión política, asegura.

Además, menciona que no existe un abastecimiento de medicamento para personas que padecen esta enfermedad, hay medicamentos que no funcionan. Son medicinas alternativas que no sirven como tratamiento de primera línea, explica Garcés.

Cuando estas organizaciones realizan este tipo de manifestaciones, no es un reclamo de un medicamento, es un reclamo de vida. “Falta de médicos, medicina, los médicos están prohibidos de recetar medicamentos que no estén el cuadro básico, el Estado no puede ser indolente con los pacientes. En materia de salud el Estado ha colapsado, pero el Ministerio de Salud tiene grandes recursos, pero no hay la decisión política. Lastimosamente la ex Ministra no será enjuiciada por eso”, menciona.

“Esta es una causa que sin una bandera o un nombre es una causa técnico humanista que nos llega a todos nosotros, y la familia debe unirse. Es por eso el plantón, queremos reunir a toda la comunidad y decir basta, queremos más medicinas. El plantón va a ser en la plaza Argentina frente a la Corte provincial de Justicia porque ahí se ganaron y se perdieron las demandas. A las 16:00 iniciamos”, concluye Garcés. (LA)

Fuente: Ecuadorinmediato