"¿No será que todo va camino a la desdolarización?", cuestiona asambleísta Augusto Espinosa (AUDIO)

Audio Julio 25 - Augusto Espinosa



El exministro insistió que, al parecer, el gobierno actual propone "un paquete de propuesta económica donde parecería que se está dando un mensaje al gran capital" Durante una entrevista con el programa "El Poder de la Palabra" de ecuadorinmediato.com/Radio, el asambleísta Augusto Espinosa se refirió al ambiente político que se vive en el país, especialmente en la Asamblea Nacional. A manera de cuestionamiento, se preguntó si todo lo que está sucediendo actualmente, conduciría a la desdolarización de Ecuador. Asimismo, habló sobre los conflictos internos de la Comisión de Asuntos Internacionales y Seguridad, de la que él es parte. Criticó la falta de debate y de propuestas, pero además criticó el discurso de siempre "echar la culpa a los correístas".

“Acaban de ver los datos, mientras más hablan del gobierno anterior, la figura del expresidente Rafael Correa sigue creciendo, que lean el mensaje. La ciudadanía les dice bueno, pero propongan al go alternativo, si creen que todo estuvo mal, no solo destruyan lo anterior”, subrayó Espinosa, quien también se cuestionó: “¿No será que todo va camino a la desdolarización?, la síntesis de todo lo que está sucediendo ahora será la desdolarización y con un paquete de propuesta económica donde parecería que se está dando un mensaje al gran capital. Saquen sus recursos del país, póngalo a buen recaudo que aquí ya no es viable nada”, expresó.

Para él “lo que pasa (en la Comisión) es lo que está sucediendo en todo el país, termina siendo un reflejo. Vivimos en el país de la destrucción. Significa: destruye todo lo que puedas y pesca a río revuelto, eso es lo que pasa en la comisión, no sé para qué a veces. El punto es que estamos viviendo en eso”.

El edil sostuvo que lo que se ve en la Asamblea es la intención de destruir, incluso varios grupos políticos se han unido con ese objetivo, sin si quiera tener una antítesis a la época de la revolución ciudadana, liderada por el expresidente Rafael Correa. “Como no hay una propuesta renovada, nueva, de la derecha, de donde sea, lo que se busca es captar determinados espacios y buscar determinada relevancia política, con fines de rédito individual. Eso pasa en la Comisión”, agregó.

Esto se refleja con el reparto que existió dentro del Legislativo, “no tuvo implícito la construcción de una agenda o el procesamiento de determinadas leyes par generar determinados cambios, simplemente fue el reparto y veamos qué pasa”, mientras en la Comisión, se evidencia la falta de un plan de trabajo, existe angustia por mantenerse en la Presidencia de la misma, e incluso señaló que existe un manejo “errático” de la misma.

Esto ha generado mucha inconformidad en distintos miembros de la Comisión, incluyéndose. Según Espinosa existe una gran disputa en el manejo de tópicos como la soberanía e integración regional. “Como no hay una agenda programática, cada vez que pasa algo que incomoda al Presidente, la culpa es de los correístas, le acusan en Fiscalía de haber falsificado una firma, la culpa es de los correístas”.

Sobre qué peso tiene la acusación realizada por el presidente de la Comisión, Fernando Flores, de haber falsificado firmas, en varias ocasiones, para posicionar a su hijo de asambleísta alterno. Espinosa comentó que son respetuosos al debido proceso, por lo que Flores es inocente, hasta que no se demuestre lo contrario. “Lo grave es que esas situaciones atentan contra el buen funcionamiento de la Comisión porque inmediatamente después de que la coidearia, copartidaria del presidente Flores interpuso la denuncia, la respuesta a la bancada de CREO fue que esto es culpa de los correístas, cuando es un problema interno de CREO”, indicó.

Ante esto, los otros ediles que conforman dicha Comisión solicitaron a Flores realizar una aclaración y después no se reunió quórum para una siguiente convocatoria. El entrevistado recordó cuando se los acusó de sabotaje, un delito penal. “Nosotros reclamamos, apelamos la Presidencia, no pasó esa apelación y nos retiramos porque yo creo que el debate tiene que ser respetuoso”. La idea de no tener propuesta programática y siempre acusar a los correístas genera, según Espinosa, caos interno en la Comisión.

“Nosotros exigiendo respeto y exigiendo discutir los temas trascendentes con argumentos válidos cuando planteamos esto”, recordó cuando se discutió el tema de que Ecuador salga de la Unasur “uno de los argumentos era que hay mucha migración, que esto ha provocado la migración venezolana. ¡Por Dios!”, exclamó el asambleísta, al criticar el nivel de debate que existe. Espinosa mencionó que el Presidente de la Comisión está evadiendo invitar a Ernesto Samper comparecer.

Para el punto de vista del exministro, esto se está manejando de una manera “muy ligera” e incluso algunos asambleístas que dieron su voto a Flores para la Presidencia de la Comisión “comienzan a sentir esa inconformidad porque efectivamente en la Comisión no hay un debate serio sobre los temas y cuando hay cosas sumamente trascendentes que tratar, por ejemplo, hay una propuesta, un Código Orgánico de Seguridad enviado por el Ejecutivo que nos regresa a esos conceptos de seguridad y desarrollo de la década de los 70, de la dictadura. Frente a eso hay que debatir, hay conceptos de movilidad humana en donde se habla de casi aislar a Ecuador del resto del mundo”.

Los temas migratorios merecen ser debatidos, pero esto no sucede porque no existe propuesta alternativa a la que se ha manejado en los últimos años, insistió. Sobre qué sucedió la tarde de ayer con la ministra del Interior, María Paula Romo y la situación de las cárceles en el país, Espinosa precisó que se trató de una sesión reservada, por lo que no puede entregar detalles de la misma. “Esa sesión reservada ya fue publicada en los últimos tres meses, o sea ya hubo una anticipación a lo que nos iba a decir, en los medios de comunicación, es decir, no hay nada nuevo bajo el sol”.

El tratamiento de los temas de las cárceles es también “muy ligero”, aseveró Espinosa, pues de las comparecencias que han tenido de los distintos responsables del tema de seguridad en el país, se habla de que esto es por hacinamiento, infraestructura y por el funcionamiento de mafias internas. “Sin embargo, las muertes en las cárceles, se incrementan en 2018 y 2019, cualquier persona que analiza las cosas, se incrementan exponencialmente. Cualquier persona podría decir que si esas son las causas, entonces, debió haber pasado que en 2018 hubo una explosión de hacinamiento, que destruyó la infraestructura y que las mafias acaban de aparecer en las cárceles”, agregó Espinosa.

Esto crea una sensación de incertidumbre total, donde las instituciones “se nos caen a pedazos”, afirmó que siente hasta “vergüenza” el decir que es asambleísta. “8% de aceptación de la Asamblea, una Asamblea caotizada, no funciona, no opera, en donde lo único que vemos son determinados afanes individuales por ser protagonistas de algo del escándalo y es lamentable lo que está pasando”.

Finalmente, hizo un llamado a todos los asambleístas para realizar un debate que en realidad de frutos y deje a un lado el odio al gobierno anterior. “Es sano tener posiciones distintas, pero el debate, legislativo, parlamentario tiene que ser argumentado y no tiene que buscar deslegitimar al que opina distinto, solo por eso”.

(DRT)

Fuente: ecuadorinmediato.com/Radio