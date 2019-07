Cinco proyectos eléctricos serán licitados a la empresa privada

Estas obras son: hidroeléctrica Cardenillo, El Aromo, Ciclo Combinado y Viillonaco II Y III El Ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Carlos Pérez, anunció que desde el 30 de julio se comenzará con el proceso de licitación de cinco proyectos eléctricos en el país. Estas obras que salen a concurso serán: la hidroeléctrica Cardenillo, así como el proyecto solar fotovoltaico de El Aromo y el proyecto Ciclo Combinado, también los proyectos eólicos Villonaco II y III.

El líder de la Cartera de Estado explicó que busca la participación de empresas privadas bajo un modelo BOP, que significa que la empresa privada invierte, construye, opera el proyecto por un número determinado de años y finalmente retorna el proyecto ya construido al Estado. Pérez mencionó que las empresas escogidas serán “las que más volumen de generación propongan a un mejor precio”.

Además, no solo los proyectos eléctricos entran en este proceso, sino que en noviembre también se generará una nueva ronda Intracampos, en las que se ofrecerán campos petroleros del nororiente. Por otro lado, informó que ya obtuvieron las licencias ambientales para la construcción de las plataformas A y B de Ishpingo en el bloque ITT.

Al 2021, la producción de crudo del Ecuador podría llegar a 580.000 barriles diarios y no a los 700.000 barriles previstos en un inicio, informó ayer el ministro del ramo, Carlos Pérez. El funcionario explicó que los factores que han cambiado el cálculo a la baja son la decisión presidencial de no intervenir en el Suroriente (bloques 86 y 87), y el no proceder en la zona de amortiguamiento del ITT. (BGV)

Fuente: El Universo / Ecuadorinmediato