Rueda de Prensa: El último año del Gobierno de Lenín Moreno será agónico (AUDIO)

Audio Julio 26-Rueda de Prensa



Fabricio Vela, Salvatore Fotti, Carlos Rabascall y Francisco Herrera Aráuz hablaron sobre la coyuntura del país El segmento del programa el Poder de la Palabra, Rueda de Prensa, contó con la presencia de Fabricio Vela, Carlos Rabascall, Salvatore Fotti, quienes coincidieron en que en Ecuador existen problemas complejos en el Ejecutivo y en la Asamblea Nacional. Analizaron el 14% de aprobación a la gestión del primer Mandatario y su significado.

Fotti habló sobre las bajas cifras de aceptación a la gestión del presidente Lenín Moreno. “La primera caída de Moreno fue en la campaña electoral. Alianza PAÍS estaba para ganar en primera vuelta pero, sin embargo, hubo una segunda. Entonces ya desde ahí podíamos ver la capacidad de campaña electoral del candidato que tuvo su primera caída”.

“Es evidente que hay un gobierno débil, porque en si la población no acepta las decisiones y por eso es que la aprobación es baja. Hay datos que son objetivos como por ejemplo, la Asamblea Nacional que tiene comisiones que no pueden funcionar, entonces estamos desconfiando si podrán seguir generando leyes. Por ende tenemos ahora a un gobierno débil y podríamos tener un Gobierno agónico el último año de la gestión”.

Fabricio Vela por su parte comentó que, “hay algunos elemento adicionales en esta visión. El tema de la Asamblea Nacional, que tiene los últimos cinco meses del año y el 12 de agosto la empieza su segundo receso constitucional. También se conoció que después de esto se va a dar prioridad a los juicios políticos. Por ende no se si alcance el tiempo a votar el Código de la Salud. Ahora nos quedan cuatro meses”.

“En ese tiempo lo que se tiene que tratar es la Ley de Fomento Productivo. Además la reforma laboral que supuestamente había un acuerdo para apuntalar de modificaciones que permitan cumplir con los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Esto matizado con que la Comisión de los derechos de los trabajadores no puede sesionar por conflictos internos”.

Explicó que las últimas semanas se ha estado especulando sobre el tema tributario en el país. “No sé cómo se quiere estimular una actividad económica empresarial si aún no saben si se va a pagar un mayor iVA o tendrán nuevos incentivos los mpresarios”. Recordó que hasta el 1 de noviembre la Asamblea Nacional debe recibir la proforma presupuestaria para el 2020.

“Esa proforma tiene que estar atada a la reforma tributaria, porque si cambias la parte de los impuestos los recursos serán distintos. Ademàs tenemos las reformas de la Ley de la Democracia será hasta febrero. Hay muchas dificultades en la parte legislativa”.

Carlos Rabascall afirmó que en el Ecuador lo que hay son microgobiernos. “Una cosa es el bloque de la economía, otra de la política y así en diferentes frentes”. Explicó que la caída en las cifras de popularidad del Gobierno sí ha significado un desgaste complejo. “El Gobierno cae producto en que va perdiendo su credibilidad porque todavía persiste en el discurso de que toda la culpa es de Correa”.

Indicó que ahora en el país hay problemas complejos como por ejemplo, el tema de la pobreza, el incremento de la pobreza estructural y el desempleo. “Seis de cada 10 ecuatorianos no tienen ni trabajo estable o seguridad. Si a eso se une con la políticas económicas por el acuerdo con el FMI, esto significa que están en una estrategia de la contracción de la economía”.

Afirmó que ahora la reducción de personal ya no solo llega al sector público sino en el privado. “Cuando a mi me hablan de reinstitucionalización del Estado me río, porque la única forma de hacer esto es generando empleo y eso no está pasando. Se está destruyendo la inversión”.

Por su parte, el Dr. Francisco Herrera Aráuz aseguró que el Gobierno actual no puede gobernar acusando al anterior. “No se puede generar un plan de trabajo si el único pretexto es que la culpa es de Correa. Ya son más de dos años. No puedes vivir acusándole al otro y el otro factor que pesa es la manipulación de la Justicia. Hora vemos que se te acusa con mucha prontitud y no tienen pruebas”.

“Con una justicia que se puede ordenar o manipular y que no te explica el comportamiento indecente no se genera seguridad. No le puede dar a la nación seguridad jurídica y ahora a la gente le venden una masa crítica, ahora es necesario saber si hay un estado de derecho o no”, finalizó. (BGV)

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:

Fuente: Ecuadorinmediato