¿Lasso y Nebot como principales para las elecciones de 2021? Es una elección abierta

Audio ¿Lasso y Nebot como principales para las elecciones de 2021?



El analista político Diego Ordóñez cree que son los únicos personajes que cuentas con el reconocimiento necesario para figurar como candidatos a las presidenciales de 2021 pero que todavía falta mucho por ver En nuestro segmento "El Poder de la Palabra" contamos con la participación del analista político Diego Ordóñez quien se refirió al panorama político electoral del país y los actores que estarían disputando la presidencia de la República en 2021.

Con el mensaje del presidente Lenín Moreno sobre el futuro del exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, no se puede obviar que podría ser uno de los candidatos para las presidenciales próximas. Él podría hacer uso del capital político que ha ganado durante los últimos años, dice Ordóñez.

“El exalacalde Nebot ha sido un perenne aspirante a la presidencia y nunca ha tenido la oportunidad de ser candidato y siempre se menciona su nombre como una posibilidad y obviamente sus co-idearios van a esperar que eso sea así y eso explica porque la alcaldesa, Cynthia Viteri pues le ha dicho esto y digamos que el presidente de la República que es un personaje que suele decir las cosas muy suelto de chistes, supongo que dijo eso por lo que quería representar”.

Y su principal antogónico sería el líder del movimiento CREO, Guillermo Lasso pues nadie más aparece en el mapa político-electoral dado que no hay personajes con el reconocimiento que tienen estos dos políticos.

“Lasso y Nebot son los personajes electorales con más peso y te digo con franqueza creo que el resto no existe. Cualquier consultor político te va a decir que una primera y elemental necesidad o requisito sine qua non es que la persona que participe tenga un porcentaje de reconocimiento superior al 80%”, explica el analista.

Sin embargo, nada está dicho. Pese a que han corrido dos años de acuerdos entre el gobierno, el partido Social Cristiano y CREO, todo puede cambiar hasta 2021 pues ni Lasso ni Nebot acumulan la fuerza para sentarse en el sillón de Carondelet.

“Lo de fondo es que es un escenario electoral que, en mi opinión, es una elección que está abierta, una elección que no ha sido definida, no hay nada que esté resuelto. Mucha gente pensó que porque Nebot obtuvo una votación elevada en el Guayas esto ya le ponía en el Palacio de Carondelet pero hay que revisar en su conjunto” dice Diego Ordóñez.

Y es que detrás de este acuerdo existe la necesidad de gobernanza, explica Ordóñez y por tal motivo está justificada la alianza política entre estos tres sectores, dice.

“Hay un acuerdo y a su manera, socialcristianos y CREO, le han tendido la mano al gobierno porque me parece que no hay que desconocer el hecho de que en estas circunstancias, un gobierno que está tratando de empujar reformas como las que trata de empujar, rompiendo cadenas que fueron dejadas por herencia del correísmo, en normas constitucionales, en normas legales, todo eso necesita cierto apoyo de otra manera no sería posible”.

(XB)

FUENTE: Ecuador Inmediato