Funcionarios públicos que no alcancen 80 puntos en evaluaciones podrían perder sus empleos

Personas con discapacidad y mujeres embarazadas no entrarían al proceso de evaluación Este viernes 26 de julio, el Ministerio del Trabajo emitió un acuerdo ministerial que establece las directrices para la evaluación, selección y optimización de los empleados, para la reestructuración del sector público, que deberán regirse algunos ministerios. Los funcionarios que no cumplan con los parámetros serán desvinculados de la institución y no serán evaluados.