Rafael Correa: "Gobierno está usando justicia como instrumento de persecución, no tuve que ver con finanzas en campaña de AP"

Afirmó que nunca ha conocido a Laura Terán, una de las principales implicadas en el caso "Sobornos 2012-2016" El expresidente de la República, Rafael Correa, en los micrófonos de Ecuadorinmediato habló sobre su vinculación en el caso "Sobornos 2012.2016" antes conocido como "Arroz Verde". : "Gobierno está usando justicia como instrumento de persecución, yo no tuve que ver con finanzas en campaña de Alianza PAÍS".

“Yo era candidato en la campaña del 2012-2013, obvio tenía que ver, pero otra cosa son las finanzas”. El expresidente explicó que la vinculación en el Caso Sobornos fue por la acción de la Fiscal General de Estado, Diana Salazar, “no busca la verdad sino culpables. Pero sobre todo la orden del Gobierno es ir tras mi persona”.

Asimismo, aseguró que esto es una estrategia para evitar que pueda regresar al país. “Ellos saben que el caso Balda no es suficiente, porque eso prescribe, sin embargo, el caso de cohecho no prescribe y con eso quieren evitar que yo regrese a mi patria para siempre. Ahora parece que todo es culpa de Correa”.

Sobre los presuntos aportes irregulares en Alianza PAÍS, el expresidente aseguró que las cuentas están claras. “Las cuentas han sido probadas y auditadas, eso está en el Consejo Nacional Electoral. Pero les recuerdo que el candidato en campaña no se metía con estas cosas”. Además, aseguró que no conoce a Laura Terán, una de las implicadas en este caso.

Rafael Correa habló sobre su “relación” con Pamela Martínez, otra de las implicadas de este caso y cuyo domicilio permitió encontrarse cuadernos con los presuntos aportes. “Aquí han dicho que se han encontrado 60 mil páginas con los detalles de estos supuestos aportes, yo preguntó quien va a tener 60 mil páginas de este tipo de cosas. Yo conozco a Pamela Martínez como una profesional, pero nunca forme parte de su círculo cercano”.

Cuestionó si es que la prensa ha tenido la oportunidad de ver estas pruebas en el caso Sobornos. “Lo que dicen es que se han encontrado documentos detallados y yo les pregunto si los han visto. Aquí lo que nos están diciendo es que hubo millones en sobornos, pero hasta ahora no se encuentra nada. ¿Dónde están esos millones por el amor de Dios?”.

“Lo que estamos viviendo en la justicia ecuatoriana es terrible. Todas están cosas supuestamente quieren investigar sobornos, pero yo digo, quién era candidato a presidente en el 2016 o quien era el vicepresidente en 2012. Era el propio presidente de la República, Lenín Moreno, pero aun así no está vinculado”.

El expresidente Correa comentó que a pesar de que el presidente de la República estuvo y formó parte de la campaña o del gobierno en estos años la Fiscalía no lo ha llamado. “Todo esto es una manipulación porque no tienen con qué acusarnos. Ahora lo que se está haciendo es una mezcla por eso este caso no se debería llamar Arroz Verde sino Chaulafán”.

“Están utilizando la información de una manera impresionante”. El expresidente dijo que en la campaña 2016-2017 lo único que tuvo que ser fue ayudar con su voz y garganta. “Nosotros estuvimos como presidente del partido. Insisto que en temas del financiamiento de campaña quien es líder de un movimiento pitico no se encarga de esto”.

Recordó que este tipo de investigaciones por los presuntos aportes son temas electorales y no penales. “Todo esto está siendo distorsionado y manipulado para poder acusarnos de algo. Hasta ahora no se han presentado pruebas en contra mío. Pamela Martínez meaja el fondo solidario que era plata nuestros propios bolsillos yo tengo los recibos de eso”-.

“Estos fondos estaban destinados para ayudar a la gente, pero no se ha dicho nada de eso. Ahora quieren decir que es corrupción, ese el objetivo, porque quieren acabar con nosotros. Pamela Martínez la he conocido desde hace mucho tiempo y es una profesional, yo no tenía por qué dudar de ella, pero si ha cometido algún delito tendrá que responder”.

Aclaró que Martínez no trabajaba en la Presidencia, “además de eso yo no conozco a Laura Terán que aparentemente tiene miles de archivos en nuestra gente”. El expresidente aseguró que Alexis Mera y María de los Ángeles Duarte, que también fueron incluidos en este proceso, “son gente absolutamente honesta”.

“María de los Ángeles Duarte trabajó como consultora en obras públicas y nunca tuve algún problema con ella. En todo este caso te das cuenta de la maldad que existe”. Explicó que en este caso la Fiscalía primero empezó con las denuncias por delito de concusión pero después lo cambio.

“Esto fue porque en el delito de concusión se tiene que demostrar que se ha dado, que un funcionario se benefició del dinero del Estado, pero saben que no lo pueden probar y por eso decidieron cambiar los cargos. Esto es una locura ahora están pidiendo revisar las computadoras de la Presidencia poniendo en peligro la seguridad nacional”.

El expresidente denunció que se contrató a una empresa para que se revisen las cuentas de Jorge Glas y otros exfuncionarios, además de las suyas, para que se encuentre alguna irregularidad. “No han encontrado ni 20 ctvs. Pero como no tenían de donde acusarnos ahora han decidido cambiar de concusión el tema a cohecho”.

El expresidente también cuestionó que el Gobierno no quiera denunciar a ODEBRTECHT a pesar de estar inmersa en todos estos supuestos casos de corrupción. “Inculpan a Jorge Glas pero excusan a Odebrecht quién sería el supuesto corruptor”. Señaló que es más probable que el involucrado con la empresa brasilera sea el actual presidente Moreno a través de su amigo Xavier Macías.

Además, aseguró que el representante de esta empresa brasileña en sus declaraciones en el caso d Jorge Glas aseguró que no existió ningún financiamiento a las campañas en Ecuador.

“Están usando la justicia como instrumento de persecución porque tienen terror de que la Revolución Ciudadana regrese y le devuelva el poder al pueblo. Hasta ahora, en dos años, me han vinculado en 26 casos, yo trabajo para pagar abogados. Volveremos y venceremos. Demostraremos que los corruptos siempre han sido ellos", finalizó Correa. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato