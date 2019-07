Ministro de Energía informó que producción petrolera actual es de 545 mil barriles diarios

Carlos Pérez señaló que no se cumplirá con la propuesta inicial de extracción 700 mil barriles a finales del 2021 Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Carlos Pérez informó la mañana de este martes 30 de julio de 2019, que la producción petrolera actualmente se encuentra en 545 mil barriles diarios, con un costo de USD59. Sin embargo, anunció que la propuesta inicial de 700 mil barriles a finales del 2021, no se cumplirá, pues a petición del presidente, Lenín Moreno se suspende trascender la explotación a zonas de reservación ambiental.