"Participación de técnicos es mínima en monetización de eléctricas, hay un círculo cerrado del Gobierno", según Fernando Salinas (AUDIO)

Audio Julio 30- Fernando Salinas



El presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos de Pichincha denunció que existe muy poca información sobre estos procesos Fernando Salinas, presidente del Colegio de Ingenieros Electrónicos de Pichincha, en los micrófonos de Ecuadorinmediato, habló sobre los procesos de concesión que tiene el Gobierno en el sector eléctrico. "La participación del sector técnico es mínima en monetización de eléctricas, hay un círculo cerrado del Gobierno",

“Para nosotros también es preocupante este deseo del Gobierno de concesionar los sectores estratégicos. Esta anunciada la monetización de diferentes obras como refinerías, hidroeléctricas, CNT y otros más. Desde nuestro punto de vista dentro de un contexto nacional que es realmente complicado se ha propuesto el tema de la monetización sin mucha información”.

Recordó que no se ha entregado la información necesaria, “ha habido una opacidad respecto al manejo de esta monetización. Ha habido una tarea comunicacional bastante deficiente, en un inicio se aseguró que eran unos pocos activos ahora en cambio son la gran mayoría “. Mencionó que ya se han enviado misivas al Presidente de la República, Lenín Moreno, para poder tratar el tema.

“Nos preocupa mucho porque en el tema del sector eléctrico no hay la posibilidad de que se haga este tipo de acciones sin una reforma a la ley. Esto no permite la privatización de estos sectores y no permite la inversión para monetización. En la Constitución dice que se prohíbe este tipo de privatizaciones, pero el Gobierno dice que es otro tipo de proceso, por eso pedimos dialogar “.

Salinas comentó que no se está oponiendo que no haya inversión, “lo que estamos pidiendo es que se informe y consensue. Sobre todo, saber en qué van a estar utilizados los ingresos en esta monetización de los activos”.

Mencionó que todos los proyectos, a excepción de dos, están en funcionamiento. “Los que aún no están trabajando son la Toachi Pilatón y Quijos. Las demás incluyendo los que ya se van a monetizar funcionan. Las figuras de la privatización y concesión no es lo mismo que la monetización porque en este caso no hay una trasferencia de dominio”.

“Lo que existe es un manejo financiero, es decir, si yo con Estado estoy recibiendo recursos anualmente, lo que estoy haciendo es el día de hoy obtener esos recursos por parte de una empresa privada. Después recuperar estos proyectos dentro de algunos años”.

Sobre el tema de monetizar los proyectos, “Estos son temas de visiones políticas y no creo que toda privatización sea corrupta. En este momento la situación económica del país es calamitosa. El Ecuador necesita USD$ 11 mil millones para cubrir la brecha del presupuesto de los cuales USD$ 6 mil millones provienen de estas multilaterales2.

“Queda una brecha entre USD$ 4 y USD$ 5 mil millones que no está cubierta y hay varias opciones. Por ejemplo, subir el precio de los combustibles, monetizar proyectos, entre otros. En este caso el Gobierno está yendo por esto. Estas son opciones políticas y el tema es preguntarse si es constitucional o si la ley lo permite”.

Salinas también aclaró que las empresas públicas sí pueden ser eficientes. “Esto depende de la voluntad política del Estado. La competitividad entre lo público y privado ha quedado superada". Además denunció que la partición de los sectores técnicos en esta monetización es mínima.

"Veo que hay muy poco conocimiento y poca difusión de los actores que quieren monetizar los activos de los sectores estratégicos. La participación de los sectores técnicos es mínima, esperamos más participación. Hoy se maneja en un círculo cerrado del gobierno", finalizó. (BGV)

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:

Fuente: Ecuadorinmediato