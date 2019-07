Ecuador firma convenio por USD$ 5,6 millones con ONG estadounidense

Estos recursos tienen el carácter de no reembolsables El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador y la ONG norteamericana Cooperative for Assistance and Relief Everywhere, Inc. (CARE) suscribieron esta tarde un Convenio Básico de Funcionamiento, que representa un aporte de cooperación financiera no reembolsable y técnica para el país de 5.662.674 dólares.