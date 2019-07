En el noveno día de huelga de hambre, los jubilados exigen pago en efectivo y no con bonos.

"No tenemos el poder económico, pero tenemos el poder de la unidad, tenemos el respaldo de cada una de las provincias" Las carpas blancas y los colchones con cobijas en el suelo, se han convertido en el refugio de los maestros jubilados que este miércoles 31 de julio de 2019 cumplen el noveno día de huelga indefinida en los exteriores de la Asamblea Nacional. Los adultos mayores se han sometido los últimos días a medidas de protesta para exigir al Gobierno el pago de sus compensaciones jubilares atrasadas. Ratificaron que exigen el pago de incentivos en efectivo y no con bonos.

“No tenemos el poder económico, pero tenemos el poder de la unidad, tenemos el respaldo de cada una de las provincias” señaló una vocera del magisterio. Se conocía que 31 jubilados se mantenían en huelga de hambre indefinida. Sin embargo, la mañana de ayer, martes 30 de julio se reportó el quebranto de salud de un hombre la tercera edad.

Hipertensión, problemas del corazón, diabetes, son las múltiples dolencias que padecen los adultos mayores. No obstante, sus enfermedades no los frenan para seguir con la exigencia que piden al ministro de Finanzas, Richard Martínez. Algunos adultos mayores deben tomar medicinas, pero no lo hacen porque previamente deben alimentarse y ante la huelga de hambre indefinida, suspendieron la ingesta de medicamentos.

Esta mañana el secretario particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldan indicó que el Gobierno analiza la posibilidad realizar los pagos retrasados desde el 2008 hasta el 2018, alrededor de 12 mil jubilados, por medio de las contribuciones ciudadanas, similar a la medida que se realizó en el terremoto del 2016. De igual manera, mencionó que no se descarta el pago con bonos.

Fuente: El Comercio / Ecuadorinmediato