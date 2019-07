"Pico y Placa" ahora será conocido como "Hoy no Circula"

Vehículos no podrán circulas desde las 5:00 am hasta las 20:00 pm La alcaldía de la ciudad de Quito, hizo público que para el trabajo de repavimentación es necesario el pico y placa ahora se cambie a "Hoy no Circula". Sería una de las medidas temporales que iniciaría el municipio mientras duren sus obras. La normativa estará vigente desde el mes de septiembre, la restricción vehicular será de 5:00 am hasta las 20:00 pm.