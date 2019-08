Asamblea califica de "improcedente" pedido de levantamiento de inmunidad de Viviana Bonilla, Rafael Correa y Jorge Glas

Por lo tanto, absolvió devolver a la Corte Nacional de Justicia este pedido A través de un informe de dos artículos, la Asamblea Nacional calificó de improcedente el pedido realizado por la jueza nacional de Garantías Penales de la CNJ, Daniela Camacho respecto a la autorización requerida para iniciación de causa penal en contra de la actual asambleísta, Viviana Bonilla. Lo mismo decidieron con el expresidente Rafael Correa y el exvicepresidente Jorge Glas.

Según menciona el legislativo, no se dará paso a la solicitud debido a que Bonilla, en el momento en el que se la investiga no cumplía con el rol de asambleísta, sino que era candidata. “Por cuanto la nombrada ciudadana en el período 2013-2014 ostentaba la función pública de Gobernadora” el cometimiento de los delitos dentro del juicio no devienen del ejercicio de sus funciones como asambleísta”, reiteró.

De este modo, la Asamblea Nacional devuelve este pedido a la jueza Camacho quien está a cargo del caso denominado “Sobornos 2012-2016” donde se investiga la entrega de supuestos fondos ilegales al movimiento Alianza PAIS, durante la campaña política del binomio “Correa-Glas”. Bonilla no acudió al Pleno, según informó en sus redes sociales tiene reposo médico, debido a que se encuentra en estado de gestación.

La semana pasada, la Fiscalía General del Estado anunció la audiencia de formulación de cargos en contra del expresidente de la República, Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas, Doris Soliz, Vinicio Alvarado, entre otros exfuncionarios de Estado y representantes de empresas. De igual manera, se solicitó al legislativo levantar la inmunidad de la asambleísta Bonilla, quien también estaría involucrada en esta indagación.

(DRT)

Fuente: Asamblea Nacional/ecuadorinmediato.com