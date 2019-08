Asamblea Nacional en discrepancias por el Código Orgánico de Salud

Héctor Yépez considera no se puede secundar "algo que arriesgue a las familias o la vida desde la concepción" En la Asamblea Nacional existen discrepancias por el Código Orgánico de Salud, pues algunos legisladores consideran que se necesita más tiempo para analizar el tema. Otros asambleístas consideran que el código excede los reglamentos al sistema de salud. Según los parlamentarios con el Código se busca garantizar a los ciudadanos el acceso a la salud de manera gratuita, oportuna, permanente e integral.

Toma en cuenta, no solo los cuidados paliativos y la recuperación, sino también la prevención y rehabilitación. Propone transformar el sistema de salud ecuatoriano e incluye un modelo basado en la atención primaria. Determina fuentes de financiamiento y contempla normas que permitan regular el gasto público en salud.

El asambleísta Héctor Yépez, del partido político Creando Oportunidades (CREO), sostiene que “La mayoría de los temas que estamos hablando ya están en la ley actual. Hoy la ley, como ocurre en los Centros de Salud cuando una mujer va con una muerte fetal es atendida y si alguien no lo hace está actuando al margen de la ley, hoy la ley ya permite que cualquier medicina con canavideol se venda, así como se vende la buscapina que tiene sustancias de escopolamina”.

Yépez asegura que no apoyaran “algo que arriesgue a las familias o la vida desde la concepción”. Finalizo al explicar que no es responsable analizar 400 artículos en menos de 24 horas, pues las consecuencias las pagaría el pueblo.

El legislador del bloque social cristiano, Vicente Taiano, se pronunció respecto al Código de Salud al decir “Primero excesiva reglamentación en cuanto al Sistema Nacional de Salud, es un código intervencionista, totalmente estatista. En cuanto al cannabis nuestra posición es clara no podemos abrir las puertas a la siembra y a la producción”.

Taiano piensa que mientras no se establezca las medidas adecuadas para el uso médico del cannabis, no se dará ningún consenso. Además considera el código que sea aprobado deber ser aplicable no centralista y “que verdaderamente de derechos”.

(MAOL)

Fuente: Twitter/Ecuadorinmediato