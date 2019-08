Asamblea Nacional suspende debate a reformas al COIP por falta de quórum

Mauricio Proaño tildó a la mayoría parlamentaria como "mayoría pegada con saliva" En la Asamblea Nacional se debatía sobre el Código Orgánico Integral Penal (COIP), sin embargo, no se contó con el quórum necesario para sesionar. El hecho fue catalogado por el coordinador de la RC, Mauricio Proaño, como una "mayoría pegada con saliva". Las reformas que se plantearían son: lucha contra la corrupción, delitos contra la integridad sexual, seguridad ciudadana y reformas penales en el ámbito de tránsito.

La asambleísta, Soledad Buendía, dijo “Que el presidente, Litardo, gobierne con su mayoría, que esa mayoría gobiernista, pues les de los votos”, fueron sus declaraciones al no ser partícipes del pleno en donde se debatiría las reformas al COIP. Se le cuestionó que esta decisión afectaría a temas legales importantes, sin embargo, ella asegura “nosotros estamos aquí presentes y seguiremos en los importantes debates del COIP y los otros temas también”.

El legislador de la Revolución Ciudadana, Esteban Melo, manifiesta que “La bancada de Alianza País y sus aliados no se encontraban presentes en el hemiciclo, están para perseguir, pero no para legislar. No están para servir a los ecuatorianos”. Melo también considera que no deben socapara a quienes no realizan su función en la Asamblea Nacional.

“El grupo de Alianza País que están aquí, no asistió casi ninguno de ellos. Nosotros hacemos nuestro papel, no somos parte de la mayoría de ellos. La mayoría no ha estado muy pegada a estado pegado con saliva nomas ahora demostró que no tenían la mayoría”, expreso el parlamentario Mauricio Proaño

(MAOL)

Fuente:Twitter/Ecuadorinmediato