Gabriela Calvache: "Mala noche, es esa noche dura que tienen que vivir esas mujeres que están en situación de trata" (AUDIO)

Esta película que plasma la realidad del trabajo sexual en una producción 50% ecuatoriana, 50% mexicana Este jueves 1 de agosto del 2019, los micrófonos de Ecuadorinmediato recibieron la visita de Gabriela Calvache, directora de la película "La Mala Noche". Esta ecuatoriana que ha puesto el nombre del país en alto, con esta película de suspenso que ha recibido varios galardones en festivales de cine del mundo importantes, ha tocado el corazón de sus espectadores que ven plasmada las historias de mujeres que han vivido a través del trabajo sexual.

Gabriela Calvache nos contó su inspiración y como partió este gran proyecto, “Se inspira en una serie de entrevista que tuve la oportunidad de hacer en el año 2011 y 2012, en donde conocí a mujeres y niñas que fueron forzadas a la explotación sexual en burdeles y casas. Además de conversar con varios consumidores de prostitución, que no precisamente están consumiendo trata, pero que la trata sí que se puede premiar en los temas de prostitución. Este acercamiento me permitió tener una idea más profunda de lo que implica vivir, en situación de trata. Después de conocer a estar mujeres y dejar que esto se añeje en mí, porque es un tema muy complejo”.

Tras la elaboración de varios guiones, llego la gran “mala noche” “que quiere decir esa noche mala, esa noche dura que tienen que vivir esas mujeres que están en situación de trata”. Calvache aseguró que “en la mala noche yo intento no juzgar, sino tratar de ponerme en los zapatos de esta mujer en la que no quiero tratarla como una víctima, a pesar de que lo es, porque para mí el hecho de ser víctima implica que es una cohesión total y siento que muchas mujeres en situación d trata no son conscientes o simplemente están “libres” pero están viviendo en una situación de esclavitud.

Esta película 50% ecuatoriana y 50% mexicana, tuvo el apoyo económico de estos dos países, por lo que permitió tener un presupuesto grande. “Eso hizo que pudimos trabajar con personas de 11 nacionalidades distintas entre el proyecto. La mayoría eran ecuatorianos, pero habían puestos puntuales que venían de otras ciudades”.

La directora mencionó que buscan concientizar a la gente, pero evitar que estos casos se sigan repitiendo, por lo que “vamos a donar el 50% de la taquilla a la Fundación “Alas de colibrí” que trabaja por la restitución de derechos de hombres y mujeres que han vivido situación de trafica. Vamos a intentar trabajar con instituciones con temas de prevención, porque no solo importa la taquilla, sino poder identificar donde puede haber victimas potencias o consumidores de trata potenciales y tratar de modificar en las edades más tempranas estas ideas que vienen de la cultura”.

(BCA)

Fuente: Ecuadorinmediato