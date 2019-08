PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA VUELVE A ATACAR A ECUADORINMEDIATO (DOCUMENTO)

Se han presentado hasta el momento 10 denuncias en nuestra corta Ecuadorinmediato.com hace público a toda su audiencia que la Presidencia de la República del Ecuador ha generado 10 nuevas denuncias contra nuestro medio por el uso de fotografías del Presidente de la República del Ecuador, otros funcionarios y exfuncionarios. Esto se cumple ante las amenazas que hizo el ahora ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, de que se harían 25 denuncias en nuestra contra. Todavía nos faltan 15.

En un periodo de tres días nos han llegado notificaciones de nuestro servidor IWEB solicitando que borremos fotografías de eventos públicos del Gobierno Nacional. Llama la atención cuando estas imágenes son compartidas a diferentes medios de comunicación y, además, no cuentan con el sello de CopyRight que evitaría que las podamos utilizar.

Sin embargo, estas denuncias ya se han hecho y nuestros técnicos se encuentran borrando las fotografías en estos momentos para evitar que el suceso de mayo de este año, cuando nuestra página fue suspendida y no pudimos trabajar por varias horas, se repita.

Por medio de nuestro correo electrónico IWEB, nuestro servidor, nos hizo conocer que las habíamos infringido los derechos de autor en ciertas imágenes publicadas. La denuncia llegó por parte de Juan Carlos Chávez Cevallos y la Compañía que reportaba era la Presidencia de la República del Ecuador, ubicado en la García Moreno entre Chile y Espejo, Quito.

Este es el mail que nos llegó a Ecuadorinmediato :

Es así como el lunes 29 de julio llegaron 4 denuncias de este tipo por fotografías del Presidente Moreno con personajes como el Presidente Iván Duque de Colombia y otras autoridades internacionales. Cabe recalcar que las denuncias son solo por el uso de fotografías que están en el Flickr de la Presidencia. Sin embargo, Ecuadorinmediato.com no puede utilizarlas. Las imágenes no tienen tampoco un signo de COPYRIGHT que permita a nuestra redacción conocer que no podemos usarlas.

Otra denuncia llegó el martes 30 de julio, esta vez por una imagen en que el Presidente de la República Lenín Moreno se encuentra con el Presidente de Francis, Emmanuel Macron. Nuevamente la denuncia es por el uso de la imagen y no por la información difundida. Otra vez la imagen no tiene sello de Copyright.

El miércoles 31 de julio, llegaron cinco denuncias idénticas ahora por fotografías que cubren la gira del Presidente Lenín Moreno que tuvo en Europa en los países de Italia, Francia y Holanda. Admás d eventos que ha asistido el Presidente y una foto de la exministra Verónica Espinosa Lamentablemente estas imágenes también fueron publicadas en redes sociales y solo nosotros no las podemos usar.

En honor a la verdad tenemos otras dos denuncias, una anónima y otra de Santiago Cuesta, Consejero de Gobierno, por uso de información personal y se ha procedido a eliminar este material. Emitimos nuestras disculpas y asegurar que esta información no volverá a salir en nuestra página.

Ecuadorinmediato borrará todas estas imágenes y hará caso a la petición de la Presidencia de la República para que las eliminemos el material. Entendemos que no nos quiera dar los derechos de su material y aceptamos esta decisión, no sin antes preguntarnos donde queda la “Libertad de Expresión” y el trabajo en igualdad de condiciones.

La redacción ha decidido seguir publicando la información de los eventos y giras que realice el Presidente Lenín Moreno, porque es nuestro deber con la audiencia, pero ya no podremos material gráfico ya que el Gobierno nos ha negado el uso de estas imágenes que incluso llegan por vía mensajería instantánea. Estas medidas las tomamos con el afán de evitar que vuelvan a bajar nuestra página y poder seguir informando.

Adjuntamos un documento con todas las fotografías que fueorn denunciadas por la Presidencia de la República. (BGV)

