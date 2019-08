Periodista cuestiona trabajo de Ministra Romo, funcionaria "aceptó" observaciones (VIDEO)

"La gente en las cárceles se sigue matando y usted utilizando el avión de emergencias" dijo reportera a María Paula Romo La actual Ministra de Gobierno, María Paula Romo, en medio de una rueda de prensa fue cuestionada por una periodista. La comunicadora expresó que su función como ministra del Interior le ha quedado debiendo. El argumento de la reportera fue la inseguridad que el país atraviesa y el supuesto mal uso de bienes públicos.

“Con el respeto que usted se merece ministra como mujer, como autoridad pero realmente, es la precepción mía y de muchos colegas. Nos ha quedado debiendo como Ministra del Interior”, dijo la periodista guayaquileña.

Al continuar con su intervención justifico su postura al aseverar “La inseguridad aumentado, en las cárceles la gente se sigue matando y mientras eso sucedía usted utilizando un avión el único que tenemos de emergencias de cuestiones médicas, usted lo utilizó para movilizarse. A dicho que lo ha hecho dentro de los protocolos”.

La reportera se refirió al tema protocolario para el uso de este tipo de herramientas públicas y expresó “Los protocolos dicen que no hay que llevar menores de edad. El día de ayer en “La Posta”, usted ha manifestado que no ha registrado a los menores de edad por cuestiones de seguridad, sin embargo, ministra yo puedo decir que por cuestiones de seguridad cualquier ejecutivo no va tal o cual persona siendo incluso buscada por la policía”.

La Ministra de Gobierno ante el comentario respondió “Recibo su observación muchas gracias”. La comunicadora continuó al decirle “es todo lo que va a decir”. Para finalmente Romo contestar “si no me ha elaborado ninguna pregunta”. La periodista le pregunta ¿Qué estrategia va hacer para resarcir en algo la falta que tenemos ya en todo el país?, la ministra dijo “ya he hecho las declaraciones sobre ese tema”.

(MAOL)

Fuente: Twitter/Ecuadorinmediato