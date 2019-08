Jueces que no habrían levantado su sigilo bancario aseguran que Consejo de la Judicatura no tiene esta competencia

Jurista considera distorsión de información "viola seguridad jurídica de los servidores" Los jueces que no habrían levantado su sigilo, expresan que el Consejo de la Judicatura no tiene la competencia para realizar éste pedido. Los juristas señalan que cumplieron con éste trámite al inicio de sus funciones. Tras la decisión del Consejo de la Judicatura (CJ) de evaluar a los jueces de la función judicial, su presidenta María del Carmen Maldonado, denunció que tres magistrados decidieron no levantar su sigilo bancario.