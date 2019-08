15 AÑOS DE ECUADORINMEDIATO, UNA LECCIÓN DE ÉTICA EN EL PERIODISMO

Por. Dr. Francisco Herrera Aráuz Director General de www.ecuadorinmediato,com Este 10 de agosto de 2019 cumplimos 15 años de vida, todo un tiempo al servicio de la nación. Por sentir que ha llegado el momento de cerrar un ciclo, es necesario contar con ustedes para explicar cuál ha sido nuestro actuar y sentir, y sobre todo dar una dimensión histórica a lo que hicimos a lo largo de este tiempo. Lo vivido nos da para afirmar que el periodismo en Ecuador debe entenderse por "Un antes y un después de Ecuadorinmediato".

15 AÑOS DE ECUADORINMEDIATO, UNA LECCION DE ÉTICA EN EL PERIODISMO

Este 10 de agosto de 2019 cumplimos 15 años de vida, todo un tiempo al servicio de la nación. Por sentir que ha llegado el momento de cerrar un ciclo, es necesario contar con ustedes para explicar cuál ha sido nuestro actuar y sentir, y sobre todo dar una dimensión histórica a lo que hicimos a lo largo de este tiempo. Lo vivido nos da para afirmar que el periodismo en Ecuador debe entenderse por “Un antes y un después de Ecuadorinmediato”.

Nacimos en un momento muy difícil para el país, pero y, desde un inicio, nos trazamos una hoja de ruta que buscó privilegiar la información del y para Ecuador. Nos propusimos ser el referente de nuestro país ante el mundo, y nos hemos esforzado para cumplir con estas metas. Así lo hemos hecho.

Al presentarnos allá en el 2004 el internet era subutilizado por la prensa nacional en grado ínfimo. Los periódicos se limitaban a poner sus ediciones impresas, las radios eran solo conectar de su cable y la televisión no existía con su señal en digital. No existían redes sociales ni plataformas de contenidos y la población interconectada solo llegaba a un mínimo 3%, por lo que, salir con un medio de comunicación nativo en la web era una apuesta riesgosa y audaz, pero lo hicimos y les hemos demostrado que somos un producto exitoso de alto nivel que cambio la historia de la nación.

¿Por qué fuimos innovadores? Por haber unificado en forma eficiente las capacidades y ventajas de los tres grandes medios tradicionales de ese tiempo. Usamos la sustentación de la palabra escrita, la inmediatez de la radio y el impacto de la imagen visual. Le dimos velocidad propia a la noticia para publicarla casi al mismo tiempo que esta se produce y, buscamos siempre obtener distintas versiones de un mismo hecho, lo que se complementó de forma precisa para ofrecer una publicación actualizada en forma vertiginosa, rápida. Por eso nos bautizamos como Ecuadorinmediato una marca que se impuso en la comunicación electrónica ante el mundo.

Rompimos con el periodismo inmóvil que la “Gran prensa” le había sometido a Ecuador a una parálisis informativa que esperaba el noticiero de tal hora en televisión, un espacio en la radio o la edición del periódico al día siguiente. Al nacer Ecuadorinmediato creamos una tendencia que ha sido reconocida por los historiadores de la comunicación como el periodismo instantáneo que arrebató las redacciones bajo el lema “¡Para conocer el Ecuador en Urgente!”.

Y salimos al mundo. Sí, así como lo leen, al mundo, lo que no era aceptado por los otros medios de comunicación, que se sintieron amenazados con nuestra propuesta y nos combatieron desde el principio, y siguen hasta ahora. Jamás aceptaron verse superados con una innovación que desde un inicio tuvo una amplia acogida por los medios y la comunidad internacional, porque la historia de estos 15 años son un muestrario de datos, notas, menciones e informaciones que se han publicado en forma profusa y amplia en los medios del mundo, lo que demostramos con una sola referencia que en Google nos ubica con más de 1’150 mil datos solos única y exclusivamente de Ecuadorinmediato.

Pero, crear un medio como el nuestro si bien debe ser entendido como un aporte a la democracia de la nación tuvo para nosotros desde siempre una comprensión política. Lo sabemos desde el principio, nos enfrentamos al poder mediático que maneja la comunicación de forma perversa, con “listas negras” que vetan a quien entrevistan, que une fuerzas con su personal de las redacciones para el “Linchamiento mediático”, que destruye honras de las gentes, que se siente con sus derechos por encima de toda la ciudadanía, que niega el acceso a la prensa a muchos sectores sociales contrarios su pensamiento o porque son parte de la prensa golpista que yo he denunciado ya que forman parte de la destrucción del estado de derecho.

También lo sabemos desde esos días que nos enfrentamos al poder desinformativo que oculta o calla la noticia. Cuando alguien nos ha preguntado ¿De dónde sacamos tantas noticias para Ecuadorinmediato? les podemos afirmar que es todo aquello que la gran prensa desecha a diario, que se niega a publicar, sea material público o privado. Hay mucho que los mismos medios lo dicen, pero por al efimeridad del mensaje en radio o televisión se perdía, pero nosotros nos dedicamos a recoger todo aquello y publicarlo con seriedad, contextualizando, verificando. Pudimos hacer noticia de muchas frases, contradicciones o hechos que son disimulados ya que ahí hay una mina de información que ahora se enfrenta con mayor seriedad desde nuestro lado con los contenidos en redes sociales. No callamos.

Podemos decir con orgullo que nuestros 15 años son más de 300 mil noticias, más de 13 entrevistas más de 150 mil fotografías, más de 15 mil documentos originales. Ahí está la prueba de lo que dijimos, de lo que informamos, de lo que nos permitimos publicar sin ocultar nada, es toda una historia nacional la que tenemos abierta en nuestros archivos ¿Qué más prueba desean?.

Al fundar Ecuadorinmediato trazamos una LINEA EDITORIAL con PRINCIPIOS, los que constan en nuestra declaración inicial. Creemos en la JUSTICIA INFORMATIVA, para hacer comunicación y periodismo con RIGOR, OBJETIVIDAD, EQUILIBRIO, RESPETO A LA PERSONA, A LA SOCIEDAD Y A LA DEMOCRACIA con sus leyes y normas. Pero, por sobre todo, para hacer un PERIODISMO ÉTICO con valores de VERDAD, VERACIDAD, CONTRASTACIÓN, CONFRONTACIÓN, RECTIFICACIÓN Y RÉPLICA.

Quisiera que ustedes tengan la certeza que esta declaración de principios nos sirve a diario para enfrentar el tráfago informativo. Así, en Ecuadorinmediato se publica la información veraz, verificada, contrastada; En Ecuadorinmediato se publican las noticias que deben ser difundidas y conocidas al público, así afecten al poder o a una persona en particular; y si hay equivocaciones se aplica el derecho de réplica o rectificación siempre en beneficio de la persona afectada y de los lectores. No nos ha costado pedir disculpas, rectificar, corregir, al contrario nos ha enseñado que ese respeto es valorado y aceptado.

En Ecuadorinmediato no se publican insultos, no encontrarán ni una sola campaña en contra de algún ecuatoriano; no asumimos la defensa de ninguna persona o institución por controversia en particular y, solo el caso de la doctora Sandra Correa lo hemos considerado justo el intervenir para reparar un acto de injusticia que Ecuador tiene contra ella.

En Ecuadorinmediato existe un respeto por la pluralidad política que significa la presencia de todas las voces, así sean discrepantes con nuestro medio. Nos jactamos de un alta valoración de las creencias y posiciones personales, religiosas, sociales, de preferencia sexual y hasta deportivas, así: en los titulares como en las notas no consta ningún término lesivo a la dignidad de las personas, y si es del caso, un ejemplo claro se puede apreciar en los datos de crónica roja, del debate político que es duro y difícil no desatar pasiones, y que para nosotros es respetable, tanto como son los datos y apreciaciones de los partidos de futbol que tanta sensibilidad desatan poniendo tan solo el resultado con el marcador sin calificativo alguno. Eso es respeto, eso es lo ético, eso es Ecuadorinmediato.

Desde que nacimos optamos por la línea de la valoración y aprecio de la propiedad intelectual en el periodismo. En todos los casos citamos la fuente de tomamos la noticia, respetamos el trabajo de todos los medios, periodistas y portales digitales o redes sociales donde tomamos la información y contenido. Fuimos los primeros en romper ese celo entre medio que no cita la fuente ni respeta al otro, dándonos ese orgullo de nosotros si hacerlo. No podemos decir lo mismo de algunos otros medios, que usan y abusan de nuestro material sin citar fuentes. Les duele aceptar que somos superiores a ellos y, por eso mismo no nos mencionan por recelo y temor a su propia incapacidad e incompetencia. Ser pioneros cuesta y mucho.

Hemos ido creciendo, adaptándonos a la revolución digital, sumando nuevos elementos como la radio on line, las redes sociales, las nuevas plataformas. Todo eso es válido, pero como siempre hemos dicho. LA TECNOLOGÍA PUEDE GENERAR UN CRECIMIENTO DEL PERIODISMO, PERO LOS PRINCIPIOS NO SE CAMBIAN JAMAS, y por ello siempre creímos que lo ético hace la diferencia entre lo que nosotros construimos y lo que los demás hagan. No criticamos a nadie, solo defendemos en lo que creemos y hemos hecho.

Todo eso nos ha dado un capital invalorable para el periodismo ético: LA CREDIBILIDAD con la que el público acepta y respalda de Ecuadorinmediato.

Hemos sobrellevado tiempos polémicos y difíciles, donde nuestro papel ha sido, es y será defender a la democracia, no aplaudir a los golpistas como algunos quisieron. No aceptamos el golpe de estado contra el presidente Lucio Gutiérrez, y no fingimos aceptar como demócratas a quienes actuaron de golpistas como la actual alcaldesa de Guayaquil Cinthya Viteri, lo que queda marcado para la historia. No aceptamos el intento del golpe de estado contra el presidente Rafael Correa el 30-S, y nuestro papel ese día fue determinante porque no acogimos la censura, seguimos informando, nuestra labor trascendió al punto que la OEA y la ONU asumieron posiciones por nuestra información y, el Ecuador siguió con atención lo que nosotros dijimos al mundo. Ese día quisieron destruirnos, atacar nuestras instalaciones y acabar con nosotros, no pasó, no lo permitimos y seguimos informando. Esa es la verdad de la historia.

Y viene al caso enfrentar una acusación vil e infamante con la que se nos persigue desde hace más de 12 años atrás:” ¡Son correistas!”.

Lo digo con toda la frontalidad que me caracteriza esta verdad: los principales enemigos de Ecuadorinmediato han sido la “gran” prensa y algunos periodistas. Ellos se complotaron para enfrentarse a Rafael Correa y se subieron al ring para pelearse en nombre de toda la prensa el 8 de marzo de 2007, al inicio del gobierno de la Revolución Ciudadana. Ellos, quisieron manipular a todos para enfrentarse al mandatario al grito obscuro de “O lo tumbamos o lo matamos” sedición o conspiración por las que hay hasta ahora más de 7 procesos de investigación en la fiscalía. Nos invitaron a sumarnos, no lo hicimos, somos democráticos y nunca seremos golpistas, entonces había que atacarnos también a nosotros y ahí empezó esta acusación, que ahora se ha convertido en una ofensiva contra muchos ecuatorianos que no están con este grupo de golpistas y sediciosos, y que abusan de la prensa y sus libertades para dividir y acabar con la nación cuando no se somete a sus protervos intereses.

La mejor manera de desmentir esa afirmación de haber violentado la ética profesional con aquello de correistas está en nuestro trabajo, revisen nuestras noticias, en todas ellas hay solo información y ningún sesgo, ninguna diatriba, ningún silencio. No pueden acusarnos porque no le fallamos al país e informamos de todo lo que había que conocer, sea del gobierno o de la oposición, hicimos homenaje al pluralismo como a la ética de no callar ni ocultar la información. Esa es la verdad para la historia que ahora nos reconoce la honestidad con la que actuamos.

En cambio, todos los medios complotados con el anti-correismo actuaron con un sesgo antiético, ocultaron y callaron información sobre el gobierno de Correa, redactaron muchas notas con sesgo como actores políticos opositores. Muchos de los datos publicados, escritos, hablados, filmados, fueron el resultado de un linchamiento mediático que consta también para la historia. Un sinfín de noticias fueron el resultado antiético de reuniones planificadas y complotadas en los salones de esa gran prensa, que escogieron rivales, seleccionaron honras, destruyeron dignidades, des-institucionalizaron a la nación.

Han creado un monstruo que les ahoga en sus propios miasmas y tienen como resultado el enfrentamiento con una nación que les cuestiona cada vez más duro y les cree menos, les acusa, les enrostra. Y lo digo concluyente: Ustedes son los antiéticos, nosotros no fuimos ni seremos nunca como ustedes porque al hacer bien nuestra labor y cumplir con la ética sabemos que es lo que nos ha diferenciado ahora. 15 años de labor sirven para haber dato esta lección del periodismo ético de Ecuadorinmediato.

El tiempo que vivimos de dos años para acá solo nos ha forjado, con duros golpes provenientes del poder político al que le incomodamos. Nos han boicoteado económicamente, nos han negado la publicidad, impiden que los voceros del régimen se pronuncien en nuestros medios, pero igual seguimos y seguimos informando sobre el gobierno de Ecuador sea quien sea el gobernante. A fin de cuentas, queda para la historia que el régimen del presidente Lenín Moreno Garcés provocó la única clausura y cierre de nuestro medio en abril de 2019, y hoy mantiene la persecución constante con un sinfín de denuncias y la diatriba del Ministro de Telecomunicaciones Andrés Michelena. Llegará un día en que Lenin Moreno me explique porqué tanta traición y tanto odio de su parte contra Ecuadorinmediato, llegará el día.

Ya termino. Lo digo con satisfacción, hasta aqui ha sido una propuesta altamente exitosa, que ha merecido el reconocimiento del público y nos ha facilitado un amplio apoyo económico y social. Nos hemos mantenido activos estos 15 años con muchisimo respaldo ciudadano, que ha servido de ejemplo de como hacer una prensa ética y de amplio beneficio. Digamos que hemos triunfado con nuestra propuesta y eso lo reconoce la historia, fuimos los primeros, con nosotros empezó el periodismo digital en Ecuador, los demás nos han seguido, pero fuimos los de la iniciativa y ganamos.

Sin embargo, ser pioneros nos ha costado, dar esta lección de periodismo ético nos enorgullece pero también debemos reconocer que nos ha minado. Por ello, siento que es momento de cerrar este ciclo de 15 años de Ecuadorinmediato con un debate con el gran público que ha sido el que nos ha sostenido en este tiempo. Permítanme preguntarles: ¿Debemos seguir?, si ¿Existe futuro juntos ustedes y nosotros frente a una nación que se cae a pedazos por la destrucción que le han provocado sus medios de la gran prensa, frente a esfuerzos como el nuestro por mantenernos en forma ética y plural? SÍ, quiero oírles, con el grupo queremos retarles a que nos den nuevas ideas. Siento que debemos parar por un tiempo para reflexionar internamente, retomar fuerzas, encontrar nuevos recursos…REINVENTARNOS, ese el RETO. Como dicen en redes sociales, “¡Abro hilo!” y ustedes tienen “el poder de la palabra”. Hasta tanto, hasta que ustedes lo autoricen CUMPLIENDO NUESTRA OBLIGACION, SEGUIREMOS INFORMANDO… (FHA)

