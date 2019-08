Metro de Quito tendrá nuevo logotipo, el actual coincidiría en un 50% con otras marcas

En el comunicado explican que debido al presupuesto invertido en el brandeo de las estaciones, realizado por el anterior Gobierno municipal se respetara el color rojo correspondiente al Pantone 185 C., mismo que será utilizado en la nueva marca que se determine posteriormente.

En el boletín se puntualiza: “Inexistencia del registro de la marce “Metro de Quito” a nombre de la Empresa Pública Metropolitana del Metro de Quito, lo cual incumple el artículo 364 del Código de Ingenios, ni ningún proceso de resolución en la SENADI. Inexistencia de un contrato de transferencia de registro de marca, generando discordancia respecto a lo establecido en el Art. 374 del código de Ingenios”.

La alcaldía por responsabilidad legal y bajo estos argumentos habría decidido realizar una nueva marca que no perjudique a futuro a la institución. Las nuevas ilustraciones fueron realizadas por el departamento de comunicación de la entidad, en base a elementos que representan a la capital confirmó el Municipio de Quito.

(MAOL)

Fuente: Twitter/Ecuadorinmediato

Porque no tenemos derechos exclusivos, no está registrado, y tiene el 50% de coincidencia con otras marcas, no usaremos el actual logotipo del @MetrodeQuito. Planteamos 3 opciones, para que la ciudadanía escoja la mejor en la cuenta de Facebook del Municipio. #QuitoGrandeOtraVez pic.twitter.com/tJLtjfOBy6