P. Carlos Tuárez está dispuesto a irse solo después de una Asamblea Constituyente (AUDIO)

Audio agosto 06- P. Carlos Tuarez



El presidente del Consejo de Participación aseguró que tuvo que desvincular a 102 personas por falta de presupuesto El Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Carlos Tuárez, en los micrófonos de Ecuadorinmediato habló sobre juicios políticos y la presunta persecución en su contra. El funcionario aseguró que "sólo saldrá de su cargo si es la decisión del pueblo después de una Asamblea Constituyente".

“En este país no tenemos una prensa honesta y lo que yo dije en Esmeraldas es que Dios me habló por medio del pueblo. Yo he viajado a varios lugares y la gente me pide una Asamblea Nacional Constituyente. Esto es lo que el pueblo me está solicitando a gritos. Entonces la voz del pueblo es la voz de Dios, cuando yo dije eso me descontextualizaron”.

Tuárez explicó que es necesario una Asamblea Constituyente debido a que, a pesar de que él ha sido escogido en elecciones, no ha podido trabajar. “Yo fui escogido por el pueblo, pero ahora me encuentro con las manos atadas. Además, tengo un blindaje constitucional y tengo una persecución por parte de la Contraloría, Fiscalía y otras entidades. No podemos permitir que se burlen de la voluntad del pueblo”.

“Entonces necesitamos esta Asamblea para reformar lo que está pasando y no sigan las autoridades pisoteando al pueblo”. Explicó que esta estrategia tiene como objetivo acabar con lo que hizo el Consejo de Participación Transitorio, sobre todo reformar lo que hicieron ellos porque todo esta direccionado. No podemos permitir que unas 80 familias dominen el Ecuador”.

“El pueblo ya está harto y yo soy un representante del pueblo, estamos cansados de que no se respete el Estado de derecho”. Aseguró que si la voluntad del pueblo una vez que se de esta Asamblea Constituyente es que se vayan todos los consejeros de Participación eso será respetado.

“Si así se lo decide será, pero que sea la voluntad del pueblo después de una Asamblea Constituyente para que se vayan todos”. Afirmó´ que este tema es delicado, pero es el sentir del soberano. “Ahora en este momento es lo que se necesita y lo que están pidiendo. Por supuesto yo defiendo el Consejo de Participación Ciudadana porque es el único lugar donde se puede denunciar para hacer veedurías”.

Tuárez comentó que en los consejeros no hay camisetas políticas. “Hay algunas Superintendencias que fueron puestas por la extrema derecha que tienen sus intereses. Uno de los puntos que cuidan y protegen es justamente a quien está en esa función”.

Sobre el conflicto con Guillermo Lasso aseguró que el pitico había hecho campaña para promover la eliminación del CPCCS. “Antes esta persona pedía que no se dé el Consejo, una vez que fuimos ya elegidos por el pueblo él comenzó una campaña de desprestigio de algunos consejeros. Además, fueron asambleístas del grupo de CREO que solicitaron el juicio político que no tiene un sustento legal”.

“No es que yo tenga un sentimiento negativo hacia el señor, pero él tiene un interés de que desparezca el Consejo de Participación”.

Tuárez explicó que el tema del despido de los 102 empleados en el Consejo fue por falta de presupuesto. “Desde que comencé en funciones, que ya llevo un mes y medio, comenzamos con un linchamiento mediático impresionante. Por último, me quitan el presupuesto del 2019, el día 13 de junio el Ministerio de Finanzas me retiene este dinero. Quitaron las partidas presupuestarias. Por eso se pudo pagar los quince días de junio y el mes de julio. Pero en el sector púbico si ya no tiene la partida presupuestaria caería en un desacato y la Contraloría a uno lo puede destituir”.

“Siendo sincero no fue mi intención sacar a ninguno de los empleados, sino que el señor Ministro no obedece al presupuesto que fue aprobado por la Asamblea, por eso yo pedí sensibilidad a Richard Martínez, y que devuelvan ese dinero para poder recontratar a esas personas. Hasta el día de hoy no tenemos ninguna respuesta”.

Explicó que lo único que se pidió fue que se devuelva el presupuesto. “Lo están matando al Consejo de Participación Ciudadana”. El director financiero del CPCCS, Kevin Rojas, explicó que hubo un recorte presupuestario a las partidas específicamente para el pago de personal. “Este documento es público e indica la fecha. El presupuesto a enero había USD$ 9 millones, de los cuales, por el Transitorio ya habían sido utilizados USD$ 4 millones y comprometidos por pagar es el restante. No se ha entregado ningún incremento de presupuesto”. (BGV)

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:

Fuente: Ecuadorinmediato