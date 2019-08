Jurídicamente Inmediato: Archivo de causa de Ecuadorinmediato es "un abuso de poder" (AUDIO)

Audio Agosto 07 - Juridicamente Inmediato



Consideran que con esta resolución, no se enfrentó el problema real, que es el abuso y prejuicio económico y moral En un nuevo programa de "Jurídicamente Inmediato", se habló sobre la resolución judicial que falló en contra de Ecuadorinmediato, esto ante la denuncia presentada por el medio digital en contra del exalcalde de Quito, Mauricio Rodas. La justicia decidió archivar dicho proceso judicial. Richard González, Ramiro Rivadeneira y Jaime Muñoz Aráuz coincidieron en que esto es un "abuso de poder".

El abogado de Ecuadorinmediato, Jaime Muñoz Aráuz, recordó que se dispuso el archivo de la causa, en la medida en la que no se han cancelado las multas. “Nosotros en su momento, habíamos interpuesto el reclamos y le solicitamos que oficie a la SUPERCOM a fin que se determine si estaba o no pagada esa multa”, agregó. Además, denunció que encontró 15 resoluciones sin registro de tesorería, “no hay registro, quiere decir que en algún cajón la tenían”.

Por su parte, Ramiro Rivadeneira expresó que este caso denota “un abuso de poder, ocurrido desde hace años, que la justicia no ha sido capaz de solucionar. Empieza con el quebrantamiento de un compromiso por parte del Municipio, de su Alcalde, tiene la vía oportuna de llegar a la entidad que debía conocer esto en su momento. Ahora no existe, pero lo hizo, fue la SUPERCOM y tenía la competencia para poder determinar una sanción, como lo hizo”.

Agregó que con esta resolución, no enfrentaron el problema real, que es el abuso y prejuicio económico y moral. “Esto tenía que conocer el Tribunal Contencioso Administrativo, el fondo del asunto, la manera de proceder de la autoridad. Lo que hace es decir que tangencialmente no ha existido un pago, la SUPERCOM ya desapareció y por lo tanto no tengo materia para conocer”, eso deja una puerta abierta para seguir demostrando cuál es el abuso.

Los panelistas aseguraron que se debe analizar por qué se demoró tanto un proceso, para así entrar a un tema jurisdiccional.

