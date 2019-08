EL UNIVERSO (Guayaquil) Las bancadas legislativas van marcando posturas sobre el aborto

El pleno de la Asamblea hoy se apresta a votar el Código de la Salud, que en su artículo 201 se refiere al aborto

El pleno de la Asamblea hoy se apresta a votar el Código de la Salud, que en su artículo 201 se refiere al aborto: Todos deben ser considerados emergencias y ser atendidos de forma oportuna y sin negativas. Pero la mayor controversia sobre este tema que enfrentan los asambleístas está en las reformas al Código Integral Penal, cuyo debate continúa.

Son dos excepciones al aborto no punible que podrían ser incluidas por la Asamblea: No penalizarlo cuando este sea consecuencia de una violación, incesto o inseminación no consentida, o cuando el embrión o feto padezca una patología congénita adquirida o genética; en todo caso, de carácter letal.

Las bancadas van marcando posturas, sobre todo luego del pronunciamiento de los líderes de sus agrupaciones políticas.

Aborto por emergencia obstétrica se admitiría en Código de la Salud

Jaime Nebot, del PSC, dijo que está contra el aborto pero también de que las mujeres víctimas de violación sean condenas y encarceladas por haber decidido abortar. Ayer, el líder socialcristiano anunció que el bloque en la Asamblea votará en contra del Código Orgánico de la Salud "porque en esa materia no resuelve los problemas de los ecuatorianos y especificamente de los pobres...".

Pero Nebot pidió no confundir esta postura del bloque con la despenalización del aborto por violación, que se trata en las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esa votación, dijo, será después de la vacancia legislativa.

En el bloque socialcristiano la postura de Cristina Reyes es: “Defiendo la vida desde la concepción, pero hay excepciones, y esa excepción tiene que ser contemplada en el Código Penal”. César Rohón dijo que defiende la vida desde la concepción, además porque la Constitución así lo establece.

En tanto, Guillermo Lasso, de CREO, mencionó que nunca estará de acuerdo con la legalización del aborto y que para el caso de un embarazo por violación hay que salvar las dos vidas. Además de endurecer las penas para los violadores.

35.000 firmas para no despenalizar el aborto en Ecuador

Dentro de CREO habrá libertad para cada legislador, pero para el movimiento y sus aliados es no a la despenalización del aborto, dijo Luis Pachala.

Mientras, lo que hoy se vota, a criterio de la médica Ana Martínez, es una aclaratoria que se hace pues todos los abortos independientemente de su causa son considerados ya emergencias. “Este no es una causal de despenalización porque se refiere específicamente a la atención médica. No está relacionado con los temas judiciales o legales”.