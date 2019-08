Jaime Nebot reafirma decisión de su bancada de no votar a favor del Código Orgánico de Salud

El líder del PSC argumenta que el COS no resuelve los problemas de los ecuatorianos Jaime Nebot, líder del Partido Social Cristiano (PSC) ratificó a través de su cuenta de Twitter la decisión de no apoyar la aprobación del Código Orgánico de Salud (COS) por "varios motivos". Este proyecto lleva varias semanas en debate y se espera ser llevado a votación en el Pleno de la Asamblea.

El líder del PSC mencionó que después de tener conversaciones con los asambleístas de su bancada, se decidió no votar a favor del COS. En una anterior declaración explicó que no apoyarán el Código porque no resuelve los problemas de los ecuatorianos. Además, a propósito del respaldo a la despenalización del aborto por violación, aseguró que esta ley está en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

La mañana de este jueves 8 de agosto del 2019, se suspendió nuevamente el debate del COS. Cristina Reyes asambleísta por PSC mencionó que su bancada tiene la intención de apoyar la aprobación del uso terapéutico de cannabis y que esperan que se aprueba el voto por capítulos.

De igual manera, especificó las razones por las que su bancada no está a favor del COS, señalando que “la parte centralista del Ministerio de Salud, que no cumple con su trabajo porque ha tenido tantas falencias en el sistema sea el controlador de las instancias de salud en el país”.

(BCA)

Fuente: El Comercio / Ecuadorinmediato